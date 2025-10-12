Animal Crossing une nouvelle fois plagié sur le Playstation Store

Depuis quelques années, les stores des constructeurs se remplissent régulièrement d’erzatz de jeux célèbres, que ce soit dans leurs visuels ou dans leurs noms, allant parfois même jusqu’aux accusations de plagiat. Derrière ces créations se cachent souvent deux volontés: se faire de l’argent facile en dupant les joueurs les moins concentrés au moment de l’achat, mais surtout surfer sur une vague de jeux qui marchent, à des prix moins souvent bien moins élevés, mais aussi pour une qualité bien plus discutable.

Cette semaine, c’est l’un des plus gros succès Nintendo de ces dernières années qui a vu un clone apparaître sur le Playstation Store: Animal Crossing. Trouvable sous le très original titre Anime Village Online, et développé par Wisnu Sudirman (studio tout bonnement introuvable sur internet) le jeu se vend comme un « un jeu de simulation de vie confortable où vous pouvez créer votre village de rêve, décorer votre maison et profiter d’un monde paisible – tout en jouant en solo ou avec des amis en ligne ». Ça ne vous rappelle pas quelque chose ?

Un phénomène de plus en plus fréquent

Et les ressemblances ne s’arrêtent pas là. L’image mise en avant sur le store ne laisse pas de place au doute. On a bien affaire à un sombre plagiat de la simulation du jeu de Nintendo. Objectif: capitaliser sur une exclusivité Nintendo Switch pour faire son trou sur une autre plate-forme. Prévu pour 2027, la question est maintenant de savoir si le titre sortira bien un jour. Car si certains d’entre eux parviennent parfois à voir le jour, d’autres sont régulièrement épinglés et retirés des stores avant même leur sortie. Et dans le genre, Nintendo est plutôt dur en affaires. Au mois de janvier, un premier plagiat d’Animal Crossing, Anime Life Sim, avait justement été retiré du Playstation Store sans même passer par la case sortie. Et on n’oublie pas le gigantesque procès intenté à Pocketpair et Palworld depuis plusieurs mois.

Mais visiblement, l’affaire n’a pas fait jurisprudence, et d’autres studio tentent de s’engouffrer dans une brèche qui parait aujourd’hui impensable. Comment, dans une époque où tout est surveillé, un jeu de ce type peut-il trouver sa place dans l’un de plus grands stores en ligne du monde ? Car si Palworld avait bien d’autres qualités à faire valoir, et les ventes parlent d’ailleurs pour lui, on doute que ce Anime Village Online ait grand chose à apporter. L’avenir nous le dira bien assez tôt, car si les développeurs du titre ne sont pas capables de prouver que leur jeu est plus qu’un simple plagiat d’Animal Crossing, il ne fera sans doute pas long feu.