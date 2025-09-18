Light of Motiram, plagiat d’Horizon ? Tencent contre-attaque

Il y a quelques semaines, Sony attaquait Tencent en justice au motif que le jeu, pas encore sorti, Light of Motiram, ressemblait beaucoup trop à la série Horizon pour ne pas être qualifié de plagiat.

Et c’est vrai qu’il y a là de quoi douter : Light of Motiram met en scène une protagoniste appartenant à une société tribale, dans un monde post-apocalyptique peuplé d’animaux robotiques. Difficile de prétendre que cela ne nous rappelle rien. D’autant plus que Tencent avait commencé à travailler sur un projet de jeu Horizon pour le présenter à Sony, avant que ce dernier ne décline le partenariat. De là à penser que le géant chinois aurait décidé de continuer le développement de ce projet sans utiliser la « marque » Horizon, il n’y a qu’un tout petit pas que Sony a franchi en déposant plainte cet été.

Tencent s’est alors à son tour exprimé sur « l’affaire », et considère que les accusations de Sony sont « étonnantes », l’univers d’Horizon n’étant selon lui pas particulièrement original, voir lui-même inspiré de jeux l’ayant précédé.

« Selon Sony, Horizon Zero Dawn ne ressemble à aucun monde de fiction créé avant lui. Cette affirmation est surprenante, car elle est catégoriquement contredite par les développeurs de chez Sony eux même, sans parler de la longue histoire des jeux vidéo comportant ces mêmes éléments que Sony cherche à monopoliser par le biais de ce procès » – extrait de la déclaration de Tencent citée par thegamepost.com, traduit par la rédaction.

Tencent évoque ici notamment les propos de Jan-Bart Van Beek, directeur artistique chez Guerilla Games, qui a lui-même reconnu que par certains aspects, Horizon ressemblaient fortement au jeu Enslaved: Odyssey to the West (Ninja Theory, 2010). Le développement du premier Horizon a même été mis en pause pour cette raison précise, ainsi que l’explique l’équipe dans la vidéo de NoClip sur la création du jeu.

Une défense qui en rappelle une autre. À la sortie du tout premier jeu Donkey Kong, en arcade, Warner avait attaqué Nintendo pour plagiat, avançant que ce dernier utilisait sans autorisation l’image de King Kong. Une situation dont Nintendo s’était sorti avec brio, déterrant une autre affaire où Warner avait lui même été attaqué sur l’utilisation de King Kong, et s’était défendu en déclarant que King Kong était dans le domaine public. Il ne pouvait donc pas prétendre devant Nintendo en posséder la licence exclusive…!

L’autre angle de défense de Tencent est d’accuser à son tour Sony de vouloir s’approprier tout un pan de la culture pop, qui existait bien avant Horizon, tout comme on s’inquiète un peu aussi en ce moment de la multiplicité des brevets que dépose Nintendo pour s’assurer le monopole sur les jeux ressemblant de près ou de loin à Pokémon.

Cela dit, et même si le trailer de Light of Motiram joue un peu contre lui, gardons à l’esprit que le jeu n’est pas encore sorti. On avait accusé un peu de la même façon, en découvrant ses premières images, Genshin Impact de ressembler beaucoup trop fort à Zelda: Breath of the Wild. On s’est rendu compte, une fois le titre publié, que les deux jeux n’avaient finalement pas grand chose à voir…