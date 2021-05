Resident Evil Village accusé de plagiat !

Tous les voyants étaient au vert pour Resident Evil Village, le nouvel épisode de la saga horrifique culte. La presse a aimé le jeu, les notes sont bonnes, certains nouveaux personnages déjà cultes… Tout allait bien, donc, jusqu’à ce premier accroc : le jeu est accusé de s’être un peu trop inspiré du travail d’un autre…

Richard Raaphorst est un cinéaste hollandais indépendant ayant quelques titres à son actif, mais surtout des participations en tant que concept artist à de nombreux films, comme le Dagon (d’après Lovecraft) de Stuart Gordon (Re-Animator) ou le Black Book de Paul Verhoeven (Robocop, Total Recall…).

En 2013, il écrit et réalise Frankenstein’s Army, un film d’horreur dont il dessine aussi les créatures. Créatures qu’il croit aujourd’hui reconnaître dans le dernier épisode de Resident Evil.

« En 2013, je réalise le film Frankenstein’s Army. C’est un film de montres un peu dingue, rempli de mes propres créations montrueuses, dont l’une d’entre-elles a été utilisé – sans aucune autorisation ni même mention de mon nom – dans le nouveau jeu Resident Evil » – Richard Raaphorst, dans un post sur LinkedIn.

Si le film est resté confidentiel et qu’un hasard reste toujours vaguement plausible, il faut quand même avouer que les captures des deux œuvres partagées par le cinéastes sont assez confondantes de ressemblance.

Alors véritable plagiat ? Inspiration involontaire des designers de Resident Evil Village ? On peut aussi penser que certains opèrent une sorte de veille de l’horreur, jetant un œil à plus ou moins tout ce qui sort, et que le design du monstre en question se sera imprimé dans l’esprit de l’un des créateurs qui l’aura ressorti sans vraiment s’en rendre compte ? À moins que Capcom ne se considère comme trop puissant pour avoir à rendre des comptes ?

On imagine que des avocats vont se saisir de cette affaire rapidement… À suivre, donc…