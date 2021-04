Dead by Daylight X Resident Evil – Un crossover de rêve d’horreur

Les sales trognes de Resident Evil montrent leurs faces décrépies dans Dead by Daylight pour le 25e anniversaire de la saga R.E. En effet, le crossover Dead by Daylight X Resident Evil a été annoncé lors du dernier showcase Resident Evil afin de promouvoir non seulement le lancement de Resident Evil Village, mais aussi d’annoncer une pléthore d’autres jeux R.E. A-t-on vu meilleure manière de célébrer l’une des plus emblématiques sagas du monde vidéoludique ?

Bien que la plus grande partie du showcase ait été largement centrée sur les multiples extraits de Resident Evil Village montrant du gameplay, l’événement fut une célébration globale et a vu de nombreux fers de lance du jeu vidéo et des médias prendre part à la gloire de la franchise (Oculus, Netflix…).

Des futurs films aux prochains portages pour Resident Evil 4, la franchise a encore beaucoup à offrir, mais un projet qui n’est pas lié directement à Capcom a également suscité l’enthousiasme des fans. Dans une annonce surprise, le développeur Behavior Interactive a confirmé que Resident Evil arriverait bel et bien dans l’univers Dead by Daylight.

Une brève bande-annonce de Dead By Daylight a été montrée pour confirmer officiellement ce crossover qui arrivera cet été. Les détails sont rares, mais gageons que cela consistera en l’ajout de nouveaux tueurs, monstres et armes. Il y a bien évidemment une pléthore de bad guys de l’univers R.E. que nous attendons tous. Mais lesquels choisir (et pourquoi voulons-nous tous Albert Wesker) ? Peu de détails ont fuité, et les informations restent secrètes pour le moment.

Rappelons que Dead by Daylight a eu une collaboration Silent Hill il n’y a pas si longtemps, ce qui constitue l’un des rares mouvements de Konami en ce qui concerne cette IP depuis un certain temps…