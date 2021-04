Resident Evil 4 se voit offrir un portage officiel en VR sur l’Oculus Quest 2

En voilà une surprise ! De là à savoir si cela en est une bonne, il est encore trop tôt pour le dire, mais il se trouve que Capcom et Oculus ont annoncé lors du Resident Evil Showcase un certain portage en réalité virtuelle du cultissime Resident Evil 4 exclusif à l’Oculus Quest 2. Alors attention, il ne s’agit là aucunement d’un remake, ni même d’un remaster, mais bien d’un portage du jeu de Mikami.

Seulement voilà, porter une telle œuvre en VR n’est pas une mince affaire, car pensé de base pour être jouable à la troisième personne. Resident Evil 4 avait d’ailleurs redéfini le genre non seulement du survival-horror à l’époque, mais aussi celui du TPS avec sa visée à l’épaule qui fut reprise par toute la concurrence par la suite. Il y a donc là l’idée de révolutionner une révolution et ce n’est pas gagné d’avance.

Mais c’est pourtant le défi que ce sont lancés Oculus et Armature Studios qui vont devoir repensé et adapté totalement le système de jeu à la VR. D’autant plus que Resident Evil 4 n’était pas facile du tout, surtout une fois que l’on arrivait sur l’île, il faudra alors que le gameplay se montre suffisamment souple pour répondre aux exigences des nombreuses séquences d’action présentes dans le titre de Capcom.

On sait que la réalité virtuelle se marie généralement bien avec le genre de l’horreur, et plus particulièrement avec Resident Evil, puisque le septième épisode proposait sur PlayStation 4 une expérience en VR vraiment convaincante. Aucune raison alors que ce Resident Evil VR ne fonctionne pas, même su le côté technique nous inquiète un peu, tant le tout semble vraiment vieillot et on se demande bien ce que cela donnera une fois un casque vissé sur notre caboche.

En tout cas, si vous souhaitez en savoir plus sur le titre, il devrait être présent et présenté plus longuement lors de l’Oculus Gaming Showcase qui sera diffusé le 21 avril prochain. Quant à une éventuelle itération en réalité virtuelle de Resident Evil Village, rien n’a été annoncé pour le moment, et on ne parle même pas du très demandé remake de Resident Evil 4.