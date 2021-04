Resident Evil Village – Nouvelle démo avec un accès anticipé sur PlayStation

Chose promise, chose due, Capcom va bel et bien proposer une nouvelle démo de Resident Evil Village cette fois-ci sur toutes les plateformes. Voilà l’une des annonces fortes faites par le producteur de la série Tsuyoshi Kanda, lors du dernier Resident Evil Showcase. Et alors que l’on s’attendait a une disponibilité de cette dernière quasi immédiate, il n’en sera rien, ou du moins pas pour tout le monde.

Mais avant de parler des choses qui fâchent, ou qui fâcheront au moins une partie des joueurs, une petite présentation de cette future démo s’impose, car elle est assez spéciale. En effet, elle ne proposera pas d’expérimenter une partie précise issue du jeu final, mais bien de pouvoir explorer les zones du village et du château pendant 1 heure. Nous serons alors libres de nos faits et gestes et nous pourrons alors utiliser cette heure comme nous l’entendons. Une bonne initiative qui permettra de goûter longuement ce Resident Evil Village, tout en évitant tout spoil majeur.

Aussi, cette démo sera disponible pour tout le monde, aussi bien joueurs PlayStation, Xbox, PC et Stadia début mai avec néanmoins une problématique de taille, puisqu’elle est limitée dans le temps. Elle ne sera donc disponible et jouable que 24h début mai, les jours et heures dépendant alors de votre zone géographique, voici d’ailleurs ce qui a été communiqué :

Amérique du Nord : Du 1er mai à partir de 17h jusqu’au 2 mai 17h.

Europe : Du 2 mai à partir de 2h du matin jusqu’au 3 mai 2h du matin.

Asie : Du 2 mai à partir de 8h du matin jusqu’au 3 mai 8h du matin.

Voilà de quoi faire encore monter encore plus la hype à quelques jours de la sortie de Resident Evil Village qui on le rappelle paraitra le 7 mai prochain. Mais comme d’habitude, et depuis un certain Resident Evil VII, les joueurs PlayStation vont pouvoir mettre leurs mains sur cette démo avant tout le monde grâce a un accès anticipé dont eux seuls pourront profiter.

Attention néanmoins, cet accès anticipé se déroulera en deux temps. Ainsi les joueurs officiants sur PlayStation 5, mais aussi sur la génération précédente cette fois-ci, pourront accéder dans un premier temps à la zone du village pendant une demi-heure, avant d’avoir le droit plus tard de crapahuter dans le château. Voici ce qui a été communiqué :

Accès au village :

Amérique du Nord : Du 17 avril à partir de 17h jusqu’au 18 avril 1h du matin.

Europe : Du 18 avril à partir de 17h jusqu’au 19 avril 3h du matin.

Asie : Du 18 avril à partir de 17h jusqu’au 19 avril 1h du matin.

Accès au château :

Amérique du Nord : Du 24 avril à partir de 17h jusqu’au 25 avril 1h du matin.

Europe : Du 25 avril à partir de 17h jusqu’au 26 avril 3h du matin.

Asie : Du 25 avril à partir de 17h jusqu’au 26 avril 1h du matin.

Comme vous le voyez, cet accès anticipé ne dure par contre pas 24h, mais y participer n’empêche en rien de profiter début mai de la ressortie de la démo, ce qui en fait un joli cadeau en somme, surtout que la version d’essaie Maiden reste elle exclusive à la PlayStation 5.