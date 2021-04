Resident Evil Village – Petite visite des catacombes sur PS4 Pro !

Capcom prépare doucement, mais surement la sortie prochaine de Resident Evil Village en intensifiant sa campagne marketing, notamment concernant les versions anciennes génération du jeu. Un mouvement intéressant lorsque l’on sait qu’il est encore difficile pour beaucoup de se dégotter une PlayStation 5 ou une Xbox Series S|X, tout comme il l’est pour rassurer les foules encore meurtries par le phénomène Cyberpunk 2077.

Alors que nous réserver cette nouvelle séquence de gameplay de 5 minutes inédites réalisées sur PlayStation 4 Pro (et non FAT) proposée par IGN qui en a eu l’exclusivité ? Eh bien une petite visite des catacombes du manoir présent dans le village et que les heureux possesseurs de la démo Maiden sur PS5 ont pu en partie visiter. C’est donc l’occasion pour nous de faire un rapide comparatif avec le rendu sur nouvelle génération.

Pour commencer, rappelons qu’il faut aussi prendre en compte la compression YouTube qui a tendance a pixellisé les noirs et a avoir une incidence sur la qualité globale tout simplement. Cependant, ce petit aperçu de 5 minutes nous permet de nous faire un premier avis sur ce qui nous attend au moins sur PS4 Pro (et donc par extension logique sur Xbox One X) et autant dire que l’on n’est pas déçu.

Si on met de côté quelques défauts au niveau des reflets sur l’eau dans les catacombes, ou encore une résolution globale des textures un brin dépassée parfois, le reste tient très largement la route, surpassant même de ce que l’on peut voir Resident Evil 7. Rien de bien étonnant, ce dernier étant sorti en 2017, mais force est de constater que le RE Engine est un formidable outil graphique, avec des défauts certes.

Cette version n’a pas non plus à rougir de la comparaison avec les deux derniers remakes, et cela devrait ravir ceux n’ayant encore pu pour diverses raisons mettre la main sur une PS5 ou une Xbox Series S|X. Quant au fond de jeu, rien de bien “inédit” n’a été montré, même si on note le retour de zombies plus classiques se battant avec des armes blanches, ainsi que d’objets et de monnaies à récupérer ici et là, surement pour faire quelques emplettes chez le marchand du jeu.

Le gameplay semble lui dans la même lignée que ce que l’on a eu dans l’épisode 7, un peu plus souple peut-être, mais avec une visée semblant toujours assez imprécise renforçant alors le sentiment de vulnérabilité, notamment lors d’attaques-surprises en terrain clos et étriqué. Cette courte vidéo est aussi l’occasion de revoir la maintenant célèbre Lady Dimitrescu pour une séquence que l’on connait déjà néanmoins.

Il est clair qu’en matière d’ambiance ce côté médiéval qu’affiche Resident Evil Village renvoie forcément au cultissime quatrième épisode canonique de la saga, un peu comme toute la séquence dans le cimetière de Resident Evil 6, probablement la meilleure séquence du jeu soit dit en passant. Il ne nous reste plus qu’a attendre la sortie prochaine de la nouvelle démo du jeu, ainsi que de nouveaux trailers et autres informations qui ne devraient plus tarder.

Resident Evil Village est annoncé pour le 7 mai 2021 sur PlayStation 5, Xbox Series S|X, PC, Stadia et consoles ancienne génération.