Omaké Books – Des livres Génération Zelda et Resident Evil bientôt disponibles

On vous parlait ce matin d’un livre Resident Evil en préparation chez Pix’n Love et qui revenait sur les 10 premières années d’existence de la saga (de 1996 à 2006) au travers d’interviews de personnalités fortes de la licence de Capcom comme Shinji Mikami ou Hideki Kamiya. Eh bien notre petite incursion dans le monde littéraire lié au jeu vidéo n’est pas terminée aujourd’hui, puisque l’on va vous parler de deux bouquins à paraitre bientôt chez Omaké Books.

Le premier se nomme Génération Zelda et est écrit par Florent Gorges dont il serait trop long de retracer le parcours ici. Sachez juste qu’il a co-fondé Pix’n Love et gère aujorud’hui Omaké Books, qu’il est le biographe officiel de nombreux noms du jeu vidéo japonais comme Suda 51 ou Yoshitaka Amano et qu’il a écrit de très bons livres traitant de notre média comme L’Histoire de Nintendo par exemple.

Génération Zelda donc, se présente comme un ouvrage hommage à la franchise fêtant ses 35 ans cette année. L’auteur revient alors sur plus de 3 décennies d’existence de l’une des sagas les plus influentes du jeu vidéo, au travers d’anecdotes de création diverses et variées, ainsi que sur l’impact qu’a eu et a toujours cette licence en France. En cela, on nous promet un large éventail de contenus inédits et quelques révélations croustillantes sur l’univers de cette saga culte.

Le livre est décliné en deux éditions distinctes, soit standard, et collector qui proposera une couverture cartonnée et ne jaquette exclusive dorure à chaud. La première est vendue au prix de 16,90€ et la seconde 24,90€, alors qu’elles seront toutes deux disponibles le 25 mars 2021.

Venons-en maintenant à Resident Evil qui fête ses 25 ans cette année. Omaké vient d’annoncer la sortie prochaine de Génération Resident Evil, un ouvrage écrit par Bruno Rocca, un auteur aux multiples casquettes qui a aussi bien travaillé en tant que game designer que sur la chaine de télévision Nolife, écrit pour quelques magazines et livres, mais a aussi créé quelques podcasts bien connus comme La Revue de Presse.

Ce livre revient sur 25 ans d’histoire de la licence de Capcom en passant en revue toute la saga au travers de ses différents épisodes, ses personnages, ses différents virus, ses produits dérivés et diverses adaptations, ou encore en revenant sur les moments forts de la série. Il s’agit là d’une sorte de grand making-of écrit qui se présente comme l’ouvrage le plus complet jamais sorti sur la licence.

Là encore deux éditions sont proposées, standard et collector, cette dernière proposant là aussi une couverture cartonnée et une jaquette exclusive. Respectivement proposées aux prix de 19,90€ et 24,90€, la sortie est prévue pour le 29 avril prochain.