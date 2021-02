Resident Evil débarque chez Pix’n Love pour un livre événement

En 1996 Capcom lançait le premier épisode de l’une des licences du jeu vidéo les plus connues au monde. Resident Evil (ou Biohazard) vus le jour sur PlayStation, puis en 1997 sur SEGA Saturn et PC. Véritable révolution pour l’époque, il s’agissait d’un survival-horror plutôt hardcore qui nous invitait à survivre et nous échapper d’un manoir rempli de zombies et autres créatures mortellement dangereuses.

Véritable carton, cet épisode donna naissance à d’innombrables suites et son huitième épisode canonique, Resident Evil Village, doit d’ailleurs voir le jour prochainement sur nos consoles nouvelle et ancienne génération, ainsi que sur PC. Adaptée au cinéma, ainsi qu’en films d’animation, ou encore en manga et en livres, il est inutile de rappeler à quel point la franchise est l’une des plus influentes de ces 30 dernières années.

Mais connaissez-vous son histoire ? Vous êtes-vous penchés sur ses origines ? Sur ses créateurs ? Que la réponse soit oui ou non, sachez qu’un livre se promettant fort intéressant va paraitre prochainement aux éditions Pix’n Love et racontera de l’intérieur la genèse et l’évolution de la saga. De quoi parfaire sa culture générale sur la série et se la raconter en soirée.

Intitulé Resident Evil – De l’autre côté du mouroir, il paraitra en mai prochain dans une édition classique et une édition collector limitée à 1000 exemplaires contenant le livre forcément, un fourreau translucide exclusif et un certificat d’authenticité. Les prix affichés sont respectivement de 22,90€ et 29,90€.

Écrit par l’auteur et spécialiste de la saga Alex Aniel, il propose quelque chose d’assez unique puisqu’il retrace sur 10 ans l’évolution de la licence Resident Evil au travers même des yeux de ses créateurs via des interviews exclusives réalisées sur 10 ans, soit de 1996 à 2006 après la sortie de l’épisode charnière Resident Evil 4.

Voici les personnalités qui ont participé aux entretiens exclusifs présents dans le livre:

Tokuro Fujiwara

Yoshiki Okamoto

Shinji Mikami

Hideki Kamiya

Noritaka Funamizu

Kazuhiro Aoyama

Hiroki Kato

Kenichi Iwao

Du beau monde donc qui rend Resident Evil – De l’autre côté du mouroir incontournable et en fait une véritable mine d’or d’informations et d’anecdotes en tout genre. On y découvrir comment la société japonaise et l’industrie du jeu vidéo ont influencé la création de la franchise et son évolution, ainsi que pourquoi Capcom a décidé de lancer de nouveaux créatifs dans l’aventure après l’épisode charnière qu’est Resident Evil 4.