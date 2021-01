Resident Evil Village – Un air de RE 3.5 pour la démo Maiden ?

Avant-hier, les amateurs de jeux d’horreur, et plus particulièrement les fans de la série de zombies la plus connue du monde, avaient de quoi jubiler en découvrant une tonne de nouvelles informations sur Resident Evil Village. Au milieu des nouvelles images, de l’annonce de la date ou encore des différentes éditions du jeu, un élément encore plus prégnant faisait son apparition : la démo Maiden. Disponible juste après l’événement, nous nous sommes bien entendu empressé de la télécharger pour nous plonger dans l’horreur, et nous n’avons pas été déçu.

Cependant, pour ne pas être déçu par Maiden, gardez bien en tête qu’elle ne reflète pas les futures qualités du jeu en termes de gameplay ou même d’énigmes. Pour faire un comparatif simple, pensez à P.T Silent Hills, il s’agissait là aussi d’une démo visant non pas à dévoiler ce que serait le futur jeu (malheureusement annulé depuis), mais bien à poser une ambiance, et à montrer la voie dans laquelle la série souhaite s’engouffrer avec ce nouvel opus.

Pour appuyer cela, Capcom l’a d’ailleurs bien dit, il ne s’agit là que d’un “aperçu technique”, notamment visant à montrer de quoi la PS5 est capable, mais ne vous inquiétez pas, la “vraie” démo arrivera un peu plus tard.

Comme nous le disions Maiden n’est qu’un aperçu technique, et le gameplay se réduit ici au plus simple appareil, à savoir marcher, courir, et interagir avec quelques objets et l’environnement. Nous ne sommes pas ici pour faire évoluer un scénario, mais bien pour découvrir ce que nous pourrons attendre graphiquement du jeu à sa sortie, et capter l’ambiance horrifique mise en place ici.

Nous débutons la démo de Resident Evil Village dans un cachot duquel vous allez devoir vous extirper, avant de remonter tant bien que mal jusqu’aux étages du château que vous avez pu voir dans le trailer du jeu. Vous le verrez mais cette démo est extrêmement courte et représente vraiment un tout petit aperçu, duquel vous verrez la fin en une vingtaines de minutes. Durant ce laps de temps nous avons pu constater que ce jeu repart directement sur les bases de Resident Evil 7 en empruntant un chemin beaucoup plus axé sur l’horreur viscérale que sur la débauche d’hémoglobine.

Au contraire, renforcée par un sound design tout simplement parfait, l’ambiance est ici terriblement saisissante, et si les jump scares judicieusement placés font leur petit effet, c’est avant tout ce que l’on ne voit pas qui nous fiche ici le plus la frousse.

Avec des décors très baroques soulignés par une luminosité tamisée leur offrant une saveur très particulière, nous avons surtout eu l’impression de nous retrouver dans Resident Evil 4, ou plus les vestiges de ce dernier, à savoir Resident Evil 3.5. Le premier que l’on connait très bien était beaucoup plus lumineux, très orienté action, alors que la version 3.5 que l’on n’a finalement jamais eue entre les mains, laissait justement plus l’action de côté, pour se concentrer sur une ambiance ultra pesante.

Au-delà de ça, il n’y a pas beaucoup plus à en dire. Nous sommes très heureux de voir que la licence continue de se focalise sur l’immersion, même si certains ne seront surement pas forcément contents de retrouver une fois encore cette vue à la première personne, et nous espérons que Resident Evil Village gardera cette direction terrifiante tout du long car en ce qui nous concerne, on adore !