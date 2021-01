The Division 2 et Resident Evil s’associe pour fêter la saga de Capcom

Le Resident Evil Showcase a été l’occasion d’en apprendre bien plus sur Resident Evil Village, mais pas que, puisqu’il a été aussi question des 25 ans de la licence. Ainsi, si Resident Evil RE:Verse a été annoncé pour fêter cet anniversaire, un crossover inattendu avec The Division 2 a lui été dévoilé dans l’optique d’un hommage à la saga de Capcom.

Il y a parfois eu dans le jeu vidéo des associations improbables ou que personne ne voyait arriver. On va mettre de côté tous les guest-stars apparues dans nombre de jeux de combat et parler plus de licences qui s’entremêlent pour parfois offrir un résultat assez intéressant et même très réussi parfois. Les meilleurs exemples en date nous viennent surement de Monster Hunter World avec les événements Resident Evil 2, The Witcher ou encore Nier: Automata.

Alors voir débarquer la licence Resident Evil dans un jeu Ubisoft nous a plutôt étonné, et il est clair que cela ne pouvait se faire que dans The Division 2 qui est encore aujourd’hui le meilleur TPS a être sorti des studios du Français ces dernières années. Surtout que le contenu en question est finalement bien adapté au genre de jeu qu’est le dernier-né de Massive.

Il s’agit tout simplement de tenues emblématiques, de skin d’armes et autres choses qu’il nous reste à découvrir. Au vu du trailer diffusé, on imagine aisément quelques petites missions coopératives contre des gus de chez Umbrella, tout en espérant voir apparaitre au détour d’une rue un ou quelques personnages emblématiques de la saga Resident Evil.

Cet événement débutera le 2 février et se terminera le 15 du même mois, alors que tous les joueurs qui se connecteront à The Division 2 durant ce laps de temps se verront offrir d’office la tenue de policier de Léon S. Kennedy issue de Resident Evil 2, en voilà un beau cadeau. Une bonne façon finalement d’attendre Resident Evil Village et son mode multijoueur fraichement annoncé, Resident Evil RE:Verse.