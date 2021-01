Resident Evil Re:Verse – Un simili Battle Royale pour fêter les 25 ans de la licence

On l’attendait tous, on l’espérait tous, on le demandait tous, il avait plus ou moins fuité déjà, voici Resident Evil Re:Verse, le fameux Battle Royale anniversaire puisque célébrant la 25e bougie de la licence. Le ton est ironique et ne peut gâcher notre déception, car pour le quart de siècle de l’une des séries les plus emblématiques du jeu vidéo, on s’attendait à mieux qu’un multijoueur compétitif en arène de plus.

Surtout qu’il y a de quoi faire avec la saga, mais on se contentera donc de ce mode multijoueur à Resident Evil Village et qui sera gratuit pour les possesseurs du prochain épisode numéroté solo, à la manière de Resident Evil Resistance pour le remake du remake du 3e épisode. Mais alors que nous propose ce faux mode Battle Royale ?

Tout simplement d’incarner des figures iconiques de la saga, Léon, Claire, Ada, le père Baker, Hunk ou encore Jill et Mister X seront donc au casting et devront se mettre sur la tronche dans des environnements tirés des 3 derniers jeux sortis de la franchise, soit les deux remakes et le septième épisode. Le tout dans un style graphique assez cartoon puisque les modèles originaux, ainsi que les décors, sont passés à al moulinette du cel-shading pour un résultat dont nous vous laisserons seuls juges.

Aussi, parler de Battle Royale est peut-être un peu trop fort, car il s’agit plus d’un Deathmatch classique en arène mettant en scène 4 à 6 joueurs. Une IA se permettra même de contrôler quelques créatures histoire de corser un peu le tout durant des parties qui ne dureront pas plus de 5 minutes. La règle est simple, le joueur qui a le plus de points une fois le temps écoulé remporte la partie.

Resident Evil Re:Verse sortira donc en même temps que Resident Evil Village, puisqu’il sera fourni avec, soit le 7 mai prochain sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, ainsi que sur PS4 et Xbox One. Notons qu’une béta fermée va avoir lieu dans quelques jours, soit du 28 au 30 janvier prochain. Vous pouvez, si vous le désirez, vous y inscrire via ce lien pour tenter d’y participer.