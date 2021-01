Resident Evil Village – Date de sortie, gameplay, éditions, démo, on vous dit tout !

Il n’a fallu que vingt minutes à Capcom pour nous mettre l’eau à la bouche comme jamais avec son Resident Evil Showcase. Vingt minutes durant lesquelles on nous a balancé à la tronche une date de sortie pour Resident Evil Village, des éditions diverses et variées, du gameplay, ainsi que l’annonce d’une démo exclusive à la PlayStation 5 d’ores et déjà disponible sur le PS Store.

Présenté par Brittney Brombacher, une animatrice de podcast américaine, ce Resident Evil Showcase voit aussi intervenir Pete Fabiano, producteur du jeu, Tsuyoshi Kanda, aussi producteur, ainsi que divers autres intervenants pour des projets annexes, comme Hiroyuki Kobayashi, producteur de Resident Evil: Infinite Darkness, le prochain film d’animation qui sera disponible prochainement sur Netflix.

Tout commença assez calmement avec un nouveau trailer fort sympathique, mais qui n’était qu’un amuse-bouche, puisque très vite après arriva ce que tout le monde attendait, du gameplay. Et ce dernier ne nous a pas déçu et c’est même montré assez intriguant, bien que les mécaniques présentées n’ont pas été surprenantes pour un sou, tant le jeu puise dans d’anciens épisodes de la franchise et surtout Resident Evil 7 et 4.

Le gameplay

Cet épisode 8 (ou Village) nous proposera donc une vue à la première personne et sera donc un FPS horrifique assez classique dirons-nous. Classique comme les mécaniques de jeux qui nous ont été présentées, loin d’être mauvaises, mais s’inscrivent dans la droite lignée de ce que l’on connait de la licence depuis quelques années.

Semblant un peu plus orienté action, car plus souple, il est même possible de savater nos morts-vivants d’ennemis à coups de pied et de coups de poing pour les repousser d’une étreinte un peu trop forcée. Il faudra aussi miser sur la garde pour se sortir de situations bien épineuses.

Hormis cela, les adorateurs de la dernière entrée numérotée ne seront pas dépaysés puisque Resident Evil Village mélange action, exploration et résolution d’énigmes nécessaires à la progression. Il faudra donc fouiller un peu partout pour trouver divers objets, des armes, mais aussi de quoi marchander, car oui, le marchand est de retour. Nommé “The Duke”, il n’a malheureusement rien à voir avec le vendeur taciturne et énigmatique de Resident Evil 4, là on se retrouve face à un homme obèse qui semble avoir du mal à se mouvoir.

Il nous proposera tout de même quelques articles intéressants et pourra même nous servir à améliorer nos armes, ce qui sera surement bien utile vu le bestiaire. Tout droit sorti d’un conte macabre ou d’un roman dark fantasy, les zombies armés d’épées moyenâgeuses, les loups-garous et autres sorcières usant de serpes et se transformant en des milliers de petits insectes pour se déplacer plus rapidement seront surement de formidables adversaires.

Mais ce n’est rien comparé à celle qui semble être la principale antagoniste du jeu. Cette très grande dame vêtue d’une belle robe et d’un grand chapeau qui pourrait tirer les ficelles de l’histoire, même si elle semble elle-même contrôlée par une figure de l’ombre. Surement le boss d’un lieu du château que l’on devra visiter et qui semble le principal environnement de Resident Evil Village.

D’ailleurs, le titre semble découpé en plusieurs environnements. On commencerait dans le village peuplé de loups-garous aux abords du château, pour ensuite gagner ce dernier endroit. On imagine alors au moins un autre décor que l’on a pas encore vu, alors que le scénario semble tourné encore une fois autour de la famille.

Certes, pas la même que celle que l’on a connue dans Resident Evil 7, mais famille tout de même. Déjà l’enlèvement par Chris Redfield de la fille d’Ethan est le point de départ de l’intrigue, puisque Ethan se rend dans ce village perdu pour la retrouver, alors que Mia semble elle être restée en arrière, non sans le mettre en garde sur ce qui l’attend.

La grande dame parle aussi de son frère que l’on aurait vaincu, surement le boss de la partie village justement, et aurait besoin d’Ethan ou de sa fille pour accomplir un obscur rituel. Curieux comme pitch, Resident Evil semblant plonger tête la première dans le surnaturel et son habillage graphique va dans ce sens, tout comme la carte présente dans l’édition collector.

Du village lugubre, habité par les ténèbres, très Tim Burton, au château plus clinquant, au mobilier d’époque, tout en gardant un côté gothique assez lugubre. Il se dégage de tout cela une impression de mystique et de fantastique que l’on avait plus vu dans la licence depuis fort longtemps et qui s’approche même un petit peu de l’une des premières versions de Resident Evil 4, il ne manque plus que les fantômes.

Vous l’aurez compris, Resident Evil Village s’annonce comme une sorte de mix entre les septième et quatrième épisodes, avec une proposition graphique moderne et nouvelle génération qui parait de très haute volée, le RE Engine faisant encore une fois un boulot remarquable sur les jeux de lumière par exemple. Un mélange intéressant donc, que l’on a hâte de pouvoir essayer.

Date de sortie et démo exclusive à la PlayStation 5

Et il va nous falloir patienter quelque temps encore avant de pouvoir mettre nos mains sur Resident Evil Village, même si pas autant que l’on ne le pensait. En effet, Capcom a profité de son showcase pour annoncer la date de sortie de ce huitième épisode qui connaitra donc une sortie mondiale calée au 7 mai 2021.

La bonne nouvelle, notamment pour les joueurs officiant encore sur ancienne génération (et non curent gen comme le dit le producteur du jeu Pete Fabiano), puisque le titre va non seulement sortir sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC, mais aussi sur PlayStation 4 et Xbox One, ce qui n’était pas encore acté il y a peu. Par contre, rien concernant une prise en charge de la VR.

Pour les plus impatients, et aussi heureux possesseurs de la PlayStation 5, une démo est d’ores et déjà disponible sur le PlayStation Store. Intitulée Maiden, elle propose de découvrir quelques environnements du jeu, sans que l’on puisse se battre, mais en résolvant tout de même quelques énigmes. Alors qu’une des sorcières poursuit le protagoniste de cet essai essentiellement technique finalement et non rattaché au jeu qui sortira.

On maudira encore une fois Capcom de privilégier uniquement les joueurs PlayStation, surtout au vu des pénuries de consoles nouvelle génération, mais que les autres se rassurent, une démo, différente, sortira sur tous les supports dans le courant du printemps. Nous ne manquerons pas de vous en reparler.

Les éditions de Resident Evil Village

Différentes éditions seront proposées à la sortie de Resident Evil Village et surtout en précommande, vu que de notre point de vue les collectors s’achètent surtout en amont d’une sortie, car limités. Voici en détail ce que nous propose Capcom :

Édition Digitale Deluxe : Contient des objets provenant de Resident Evil 7 , c’est-à-dire des poupées Mister Everywhere, son dispositif de sauvegarde, un filtre graphique donnant un cachet RE 7 à Village, mais aussi un mode de difficulté supplémentaire, un artbook numérique “La Tragédie d’Ethan Winters” ou encore le pistolet Albert01 de Chris Redfield.

: Contient des objets provenant de , c’est-à-dire des poupées Mister Everywhere, son dispositif de sauvegarde, un filtre graphique donnant un cachet RE 7 à Village, mais aussi un mode de difficulté supplémentaire, un artbook numérique “La Tragédie d’Ethan Winters” ou encore le pistolet Albert01 de Chris Redfield. Édition Collector : Contient l’ensemble des objets contenu dans l’édition Deluxe, ainsi qu’une figurine de Chris Redfield, une carte du monde de Resident Evil Village , un artbook, un steelbook, et pour finir une belle et grosse boite pour emballer tout ça.

: Contient l’ensemble des objets contenu dans l’édition Deluxe, ainsi qu’une figurine de Chris Redfield, une carte du monde de , un artbook, un steelbook, et pour finir une belle et grosse boite pour emballer tout ça. Bundle Resident Evil 7 et Resident Evil Village : comme son nom l’indique, il s’agit d’un coffret contenant les deux jeux.

Aussi, les précommandes donnent accès à des bonus, soit un charme d’arme Mister Raccoon et un pack de survie contenant des ressources. Les possesseurs de consoles PlayStation recevront en plus la soundtrack du jeu en version numérique, rien que ça.

Toutes ces éditions seront disponibles à l’achat dès aujourd’hui, ou demain (le 22 janvier) à un prix qu’il nous reste à découvrir. Aussi, il est bon de soulever le fait que les personnes achetant une version PlayStation 4 du jeu pourront ensuite passer sur PS5 gratuitement, alors que sur Xbox le Smart Delivery sera au rendez-vous.

Resident Evil Village, l’expérience RE ultime ?

Pour conclure cet article, émettons un premier avis prudent. Il est intéressant de voir que Capcom continue sur sa lancée soft reboot initiée avec l’épisode 7 sans pour autant renier le passé de la licence. Ce Resident Evil Village est tout ce que l’on pouvait attendre d’une suite.

Il continue l’histoire d’Ethan, que l’on espère mieux développée, reprend sa vue à la première personne, tout en assouplissant le gameplay, et continue d’user des gimmicks de la série. Inventaire, énigmes, explorations, craft, marchand, tout y est et il faut l’avouer, son petit côté Resident Evil 4 et son identité graphique très sombre ne sont pas pour nous déplaire.

Reste à voir ce que cela donnera dans les faits, mais nous partons confiants, même si on est déçu du vendeur. Où est donc passé ce mec à capuche qui nous balançait des “welcome strangers” ou encore des “come back anytime” qui faisaient fondre nos petits cœurs d’artichauts ?