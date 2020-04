Resident Evil 8 / Village – On fait le point sur toutes les rumeurs

Finis les remakes (pour le moment) et place au canonique avec Resident Evil 8 et ses premières grosses rumeurs.

Décidément, Capcom n’est pas près de lâcher sa poule aux œufs d’or. La licence Resident Evil est clairement devenue sa vache à lait, sans pour autant que les différents jeux qui sortent soient mauvais, ne comprenez pas de travers. Mais depuis des années, on ne compte plus les portages d’anciens titres sur consoles récentes et les annonces en grande pompe pour des remakes ou expériences multijoueurs à sortir. On pensait sincèrement qu’il aurait fallu attendre un peu plus longtemps néanmoins pour entendre parler d’un nouveau jeu de la franchise de manière concrète.

On le sait, le remake de Resident Evil 4 n’est pas à l’ordre du jour. L’espoir pour Code Veronica était tout de même vivace, mais il s’avérerait que cela n’est pas pour tout de suite. Quant à Resident Evil Revelation 3, qui fait partie d’une série de spin-off plutôt bons et qui possède une fan base honorable, nous vous conseillons de lire attentivement les lignes qui suivent pour quelques détails croustillants. Rappelons cependant que rien n’est officiel, mais la plupart des informations ou plutôt rumeurs dont nous allons parler émanent d’insiders qui ont prouvé par le passé que l’on pouvait les croire en grande partie sur parole.

Tout commence en janvier dernier, le 21 pour être précis, avec les déclarations sur Twitter d’un insider très connu de la communauté Resident Evil, à savoir AestheticGamer. Ce dernier déclarait alors que oui, Resident Evil 8 est bien en développement depuis 2016 et s’est vu mettre en pause courant 2017 pour intensifier le travail sur les DLC de Resident Evil 7 et de Resident Evil 2 Remake.

Le titre connut une longue pause durant son développement donc et fut même rebooté aux alentours de juillet 2019, ce qui nous laissait penser à une date de sortie plus ou moins lointaine à ce moment-là. Il précise aussi que la saga ne se verrait pas offrir de remakes avant quelque temps, puisque Capcom travaillerait en utilisant le RE Engine sur d’autres titres de grandes licences à remastériser. On pense alors à Dino Crisis, Devil May Cry ou encore Onimusha.

Le 29 janvier de nouvelles rumeurs firent leur apparition et seraient issues de sources proches du développement de Resident Evil 8. Relayées entre autres par Eurogamer, elles présentent quelques détails sur ce que serait le huitième opus de la saga. On y parle d’un village et d’un château, de loups-garous, ainsi que d’une femme fantomatique qui nous pourchasserait durant tout le jeu à la manière du Nemesis ou de Mister X. Le titre verrait le retour d’Ethan Winters et de Chris Redfield, gardant au passage la vue à la première personne du septième épisode.

Il est aussi fait mention de zombies dits normaux remplaçant ainsi les Mycomorphes qu’a rencontrés Ethan chez les Bakers et qui étaient, sans langue de bois, très peu inspirés.

Nous sommes maintenant le 7 février et de nouvelles rumeurs font alors surface. Ces dernières nous viennent du site allemand GAMEZ.de (via DSOGaming) qui aurait aussi des sources proches de Capcom. Elles viennent appuyer les précédentes, en ajoutant quelques détails croustillants. Déjà, la femme qui nous poursuivrait ne serait pas qu’une, mais plutôt plusieurs sorcières qui nous colleraient aux basques durant toute l’aventure. Les loups-garous seraient en fait des créatures infectées renvoyant aux lycanthropes, mais sans pour autant en être.

Vous l’aurez compris, l’ambiance se veut très médiévale, puisque le jeu se déroulerait en Europe de l’Est dans un petit village enneigé avec comme point central un grand château qui s’avérerait tout de même plus petit que celui vu dans Resident Evil 4. Les zombies seraient aussi porteurs d’armures et d’épées pour amplifier cette impression moyenâgeuse, mais aussi pour les rendre plus dangereux.

Enfin, s’il se calquerait sur le modèle de RE 7 pour la vue à la première personne, son gameplay serait plus proche du DLC Not A Hero dans lequel on incarnait un Chris capable de foutre de véritables patates de forain. Plus d’action donc, avec on l’espère toujours un gros travail sur l’ambiance.

Passons au 30 mars dernier maintenant. AestheticGamer révéla qu’un épisode de Resident Evil est bien prévu pour 2021, mais qu’il ne s’agissait pas d’un remake ; mais plutôt d’un nouvel opus qui explorerait des horizons encore vierges de tout passage de la licence. Le titre serait cross-generation et sortirait donc à la fois sur PlayStation 5 et Xbox Series X et sur nos machines actuelles, sans oublier le PC. Petite révélation qui en amena de bien plus grandes pour la suite.

(1/3)Ah what the Hell, I'll tease a bit more about this 2021 RE game & then not talk deeper about it until a bit after RE3 is out. The 2021 RE game started development in late 2016, by the time it releases it'll have been in development for 4-4.5 years (been in dev at the moment — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) March 30, 2020

Nous arrivons donc en avril, le 4 exactement, et le monsieur en remet une bonne grosse couche. Il révèle que ce Resident Evil 8 fut mis en chantier en même temps que Resident Evil Revelation 3 et que ce dernier aurait réellement tapé dans l’œil de Capcom qui aurait alors purement et simplement décidé d’en faire son huitième épisode officiel.

Il a bien entendu fallu adapter quelques petites choses à ce gros changement, comme les personnages présents, le scénario ou encore le gameplay, mais oui, ce côté médiéval mêlant sorcières et châteaux serait bien présent. Le divulgateur précise néanmoins que c’était le cas il y a quelques années et que depuis, les choses auraient pu bouger pour quelques points précis. On apprend aussi que l’horreur serait bien moins directe qu’auparavant et qu’une partie plus psychologique serait présente avec entre autres des hallucinations et une grosse dose de folie, alors que l’occultisme devrait être au centre des débats.

Okay, so the little game is done. This will be breaking this month with more details later not by myself, but I've needed to clear some stuff up. "Resident Evil 2021" is Resident Evil 8, but it wasn't always RE8. During most of its development it existed as Revelations 3. — AestheticGamer aka Dusk Golem (@AestheticGamer1) April 4, 2020

Ensuite, nous passons au 7 avril dernier et cette fois les informations nous viennent de Biohazard declassified qui parle, comme d’habitude, d’une source sûre et interne à Capcom et surtout de révélations provenant de play-tests effectués par Capcom en mars dernier. Ce qui semble crédible car, rappelez-vous, la société japonaise cherchait via son programme Resident Evil Ambassador des joueurs voulant participer à des tests sur un titre de la licence non annoncé.

Pour en revenir à nos zombies, sachez que ce RE 8 aurait déjà un titre qui serait Resident Evil: Village avec une typographie singulière pour le sous-titre qui ferait apparaître le huit en chiffre romain sur ses quatre premières lettres (voir image ci-dessous) comme le faisait d’ailleurs Resident Evil 7. Confirmation est faite qu’une sorcière et une seule serait présente en jeu et nous suivrait en mode stalk, mais pourrait être repoussée temporairement, la demoiselle maudite se transformant en insecte pour fuir et nous laisser quelques minutes de répit. Elle aurait la particularité de posséder un rire… comment dire… glaçant.

Chris Redfield aura donc bien un rôle important dans le jeu et serait jouable sur une bonne partie de celui-ci dans un flashback. Le souci étant qu’il ne serait pas véritablement gentil gentil, et aurait peut-être même viré du côté des bad guys. Enfin, on nous apprend que lors d’une séquence montrée et jouée par certains privilégiés, il rejoindrait Ethan, Mia et leur bébé, tirant sur l’un des parents pour forcer l’entrée de leur maison.

Quel mystère cache-t-il ? Est-ce à voir avec ce bébé ? Cela reste à découvrir, alors que notre cher ex-membre du S.T.A.R.S. se verrait encore une fois ravaler la façade et offrir un nouveau faciès que celui vu dans le dernier épisode canonique. Ethan camperait bien l’autre personnage jouable et rejoindrait Chris en Europe de l’Est, d’où le flashback qui se lancerait à ce moment-là.

Côté gameplay, un système d’inventaire proche de celui de Resident Evil 4 aurait été étudié et la vue à la première personne reviendrait donc possiblement. Les hallucinations évoquées précédemment feraient une apparition remarquée puisque très importantes, impliquant un manque de discernement sur ce qui est réel ou non et en questionnant le joueur sur la confiance qu’il accorde aux gens qui l’entourent in-game. Sont-ils fiables ? Sont-ils des traîtres ? Une psychose qui parlera aux amateurs de The Thing ou encore aux fans de X-Files et de l’excellent épisode Ice.

Enfin, Resident Evil 8 ou plutôt Resident Evil: Village nous arriverait dans le courant du premier trimestre 2021 et aurait bien droit à une sortie cross-generation. Ne reste qu’à attendre des confirmations de tout ceci de la part de Capcom et une présentation en bonne et due forme qui arriveraient très vite ce mois-ci, voire en mai si on en croit les rumeurs.

Après ce gros récapitulatif de toutes ces rumeurs, avec sources et historiques complets, il est temps de vous donner notre avis sur toutes ces informations. D’une part, sachez que AestheticGamer, principale source de ces révélations, est généralement assez fiable dans ses leaks et prédictions, si l’on peut appeler cela ainsi. Quant aux autres sources dites “internes” à Capcom, on peut penser aussi surtout qu’elles seraient issues des play-tests réalisés par Capcom, dont un ayant eu lieu en mars. Concernant le côté médiéval, cela ne nous choque pas, la chose ayant déjà été explorée par le passé avec brio dans Resident Evil 4.

De même que l’aspect purement surnaturel est pour nous un prolongement logique de la saga qui se doit de se renouveler et sortir du simple virus qui infecte des personnes. En insistant sur la folie et les hallucinations, Capcom pourrait bien surprendre et réussir un pari qui a failli être pris là aussi avec les aventures espagnoles de Léon. De plus, intégrer un petit côté Silent Hill ou The Evil Within dans Resident Evil, why not, mais il faut que cela reste cohérent et pertinent.

Pour ce qui est du gameplay, ce qui est rapporté est plutôt dans la continuité du septième épisode et donc en rien choquant. Les loups-garous par contre, on y croit moyen et on pense comme certains leaks que ce serait plutôt des créatures ressemblantes. Les zombies en armures, eux, paraissent à leur place, et là encore, on a déjà vu des morts-vivants manier des armes blanches et porter des protections. Concernant la fameuse sorcière, si l’idée ne nous parle pas trop, c’est aussi parce que le concept de poursuite commence à être surexploité. Avec Mister X et le Nemesis, on a eu notre dose, on attend donc un peu plus d’imagination.

Alors pour Chris, on se doute qu’il n’est pas passé du côté obscur, et si cela nous est présenté ainsi, c’est forcément, on le pense en tout cas, pour nous mettre sur une mauvaise piste. S’il attaque Ethan ou Mia, c’est qu’il doit avoir de bonnes raisons, comme des hallucinations justement. Ethan devrait être davantage mis en avant s’il revient et avoir une personnalité plus marquée, car il est plutôt en retrait dans le septième épisode. On espère qu’il aura un vrai background et des choses intéressantes à dire.

Enfin, pour le côté village et château, si le concept est bien le médiéval, c’est sûr que cela colle parfaitement. Le titre paraît lui aussi révélateur de la chose, même si Resident Evil: Village ne vend clairement pas du rêve. Bref, il va vraiment falloir prendre notre mal en patience et attendre des informations officielles de la part de Capcom, car n’oubliez pas que tout ce que nous avons mentionné ne renvoie qu’à des rumeurs. En attendant, pourquoi ne pas se refaire une petite partie du remake de Resident Evil 3, dont on vous invite à lire le test écrit et visionner notre test vidéo aussi.