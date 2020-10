Resident Evil – Un nouveau remake… pour le cinéma !

C’est le site Deadline qui a sorti le scoop : Resident Evil revient au cinéma, mais sans Paul W. Anderson ni Mila Jovovich, respectivement réalisateur-scénariste et actrice principale des films tirés de la licence depuis 2002, et tous deux à l’affiche (aux mêmes postes) de l’adaptation ciné de Monster Hunter (sortie prévue le 28 avril 2021).

On oublie donc les six films précédents – qui n’ont pas toujours eu bonne presse, malgré le milliard de dollars rapporté par les six métrages cumulés – et on en revient aux origines, en 1998, dans le manoir de Racoon City. Ce nouveau film sera en effet une adaptation du tout premier jeu Resident Evil, ce que les fans attendaient et réclamaient à Paul W. Anderson depuis bientôt vingt ans maintenant ! C’est le Britannique Johannes Roberts, spécialisé dans les films d’horreur à petit budget (Storage 24 ou 47 Meters Down), qui écrit et réalise.

Côté casting, on est sur une liste 100% issue de la télévision, ce qui n’est pas pour nous rassurer. Dans le rôle de Claire Redfield, on retrouvera Kaya Scodelario, découverte très jeune dans l’excellente série Skins où elle jouait Effy, la petite sœur du personnage de Nicholas Hoult. Elle a depuis joué au cinéma, notamment dans la trilogie pour ados Le Labyrinthe. Chris Redfield sera quant à lui campé par Robbie Amell, cousin de Stephen “The Green Arrow” Amell, et vu dans l’Arrowverse où il incarne Firestorm. On l’a vu également sur Netflix aux côtés de son cousin dans Code 8.

Le reste du cast comprendra Tom Hooper, le géant lunaire d’Umbrella Academy, dans le rôle d’Albert Wersker, Hannah John-Kamen (Killjoys, Dark Crystal 2019) dans le rôle de Jill Valentine, et Neal McDonough (Damien Darhk dans Arrow, vu aussi dans Sonic, Le Film, Desperate Housewives ou The 100).

Si on peut se réjouir que quelqu’un se soit enfin décidé à produire un “vrai” film Resident Evil, le générique nous semble toutefois manquer un peu d’ambition, et n’est pas de meilleur augure pour la sortie du film, programmée pour quelque part en 2021. Grosse année pour la saga, qui, outre le prochain jeu titré VIllage, verra aussi deux adaptations télé, l’une “live”, l’autre en CGI, débarquer sur Netflix.