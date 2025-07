Escape from Tarkov – La rage des joueurs s’intensifie

Le 9 juillet dernier, Battlestate Games a réalisé un nouveau wipe pour Escape from Tarkov. Par wipe, entendez que vos statistiques, inventaires et progressions PvP sont réinitialisés. Et cette réinitialisation fut également accompagnée d’une mise à jour hardcore qui ne fait pas que des heureux : adversaires plus puissants, des loots rarifiés, moins de stocks ou encore une progression de l’XP qui récompense nettement plus la survie que le combat.

Cette nouvelle dynamique se rapproche plus du cœur du gameplay tel qu’imaginé et proposé en 2017 à la sortie du jeu. Mais voilà, les joueurs se sont, depuis quelques années, habitués à un gameplay complexe et exigeant. À cela j’ajoute un nombre considérable de tricheurs qui gonfle de jour en jour. Les joueurs comme les équipes de développement luttent contre ce fléau qui met à mal les parties.

Et l’arrivée du nouveau wipe continue de creuser l’écart entre les possesseurs de Escape from Tarkov et son créateur Nikita Buyanov. Avec la dernière mise à jour, de nombreuses plaintes sont arrivées aux oreilles de Buyanov, notamment la difficulté croissante du jeu suite au wipe mais également la démocratisation d’un gameplay forçant les joueurs à se cacher et non plus à chasser. Les scavs notamment (faction ennemis en grande partie gérée par l’intelligence artificielle) réapparaissent avec un délai plus long empêchant les échauffourées sentant bon les balles et la poudre.

Suite au wipe, qui rappelons-le n’est qu’un moyen pour Battlestate Games de tester de nouvelles dynamiques auprès des joueurs, les utilisateurs du jeu se sont massivement dressés contre le créateur Nikita Buyanov sur X. Ce à quoi le principal intéressé a répondu par un simple :

« Oh shut the f**k up. »

Ce n’est pas la première fois que le créateur de Escape from Tarkov répond de manière véhémente. Beaucoup de joueurs pointent du doigt une expérience qui se détériore notamment à cause d’un gameplay complexifié mais aussi à cause des nombreux tricheurs présents sur les serveurs. Sachant que le jeu est un extraction-looter relativement complet à prendre en main, il n’est pas difficile de comprendre la rage des joueurs ayant perdu le fruit de nombreuses heures de récolte à cause d’un utilisateur adepte de la triche.

Cela excuse-t-il le comportement de Nikita Buyanov ? Non. Le créateur qui promet depuis longtemps une version 1.0 du jeu (qui devrait, en toute logique, arriver avant la fin de cette année) ne semble pas réellement prêter l’oreille aux réclamations qui arpentent les serveurs depuis plusieurs années maintenant. La triche est toujours présente et en quantité et l’expérience semble se détériorer au fil des mises à jour.

Il serait peut-être temps pour Battlestate Games et Buyanov de prendre en compte les retours de manière plus sérieuse pour proposer au long terme une expérience satisfaisante pour le plus grand nombre, au risque de voir leur jeu disparaître sous la proposition de la concurrence.