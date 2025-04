Hell Express – Quand l’extraction shooter explore de nouveaux horizons

Depuis quelque temps, la mode est à l’extraction shooter. Après avoir dégusté du battle royale à toutes les sauces, les studios semblent avoir flairés une autre poule aux œufs d’or. Après l’exigeant Escape from Tarkov, le mode Dark Zone de The Division 2 ou encore l’anecdotique DMZ de Modern Warfare 2, c’est aux côtés du studio chinois Full Metal Bagel Games que nous replongeons dans le genre.

Le studio propose comme première création, un extraction shooter répondant au nom d’Hell Express. Mais cette ballade en enfer promet de se démarquer de la concurrence avec une poignée de nouveautés étranges pour le genre, mais fort intrigantes.

Première chose à savoir, il ne s’agit pas d’un TPS ou d’un FPS comme dans la pure tradition. Non, ici l’univers s’explore en vue isométrique. Autre particularité, dans Hell Express, exit la lutte acharnée contre d’autres joueurs dans l’espoir de s’échapper de la zone de récolte. La coopération sera au coeur de la boucle de gameplay, l’expérience proposée sera purement JcE. Il sera également possible de parcourir l’aventure en solo ou jusqu’à quatre camarades.

Côté scénario, les opérateurs de l’agence Hell Express ont une capacité leur permettant de faire le lien entre le monde des vivants et celui des morts appelé le Limbo. Il faudra alors se battre contre des hordes de projections souhaitant vous empêcher d’accomplir votre mission de livraison. Toute ressemblance avec un autre jeu serait fortuite.

Au cours de votre déambulation dans le Limbo, vous aurez l’occasion de mettre la main sur de précieuses ressources qui vous permettront d’optimiser vos armes mais aussi votre véhicule de patrouille : le Hell Trekker. En plus des différentes options de personnalisation, vous aurez le choix entre cinq opérateurs. Chacun d’entre eux possède une capacité qui lui est propre, mais également une histoire personnelle qui l’amène à travailler pour Hell Express. Votre voyage dans le Limbo vous amènera également à découvrir différentes histoires en lien avec les objets que vous transportez dans ce monde obscur, mais également avec les âmes que vous pourrez rencontrer.

La proposition est des plus séduisantes et aux vues des premières images et des informations glânées, Hell Express a tout pour devenir une belle petite pépite. Pour le moment, aucune date de sortie n’a été communiquée et le jeu n’est annoncé que sur Steam, mais une phase de test est prévue pour cette année. Patience donc.