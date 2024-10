Delta Force Hawk Ops : que vaut le retour de la licence ?

Initiée en 1998, la série Delta Force revient en force après 15 ans d’absence avec Delta Force: Hawk Ops. Après avoir pu poser les mains sur ce nouveau FPS free-to-play majoritairement multijoueur, nous allons pouvoir vous en dire un peu plus sur ce nouvel opus qui va mettre un coup de rangers dans la fourmilière.

Mais avant toute chose, Delta Force c’est quoi ? En 1998, le développeur Novalogic propose aux joueurs PC un FPS basé sur les opérations menées par la Delta Force (unité des forces spéciales américaine). Riche de 9 jeux, la série tente de s’implanter sur plusieurs terrains en proposant des expériences exclusives aux consoles avec l’opus Urban Warfare (exclusif à la PlayStation) ou encore en mettant le pied dans le domaine du FPS historique avec Black Hawk Down. Ce dernier retraçait les faits d’armes des rangers et des Delta Force pendant la bataille de Mogadiscio en 1993 (épisode militaire magnifiquement relaté en 2001 dans le film La chute du faucon noir de Ridley Scott).

Et en 2009, l’opus Xtreme 2 marque la fin d’une ère. Ayant prit la forme d’un FPS en monde ouvert mais malheureusement rempli d’une myriade de bugs, le tout couplé à la faible notoriété de la saga (en dehors de l’opus Black Hawk Down, la série n’a jamais brillé par sa présence dans le paysage vidéo-ludique malgré ses qualités), Delta Force tire sa révérence en 2009.

Et en 2024 deux filiales du groupe Tencent annoncent être au travail sur le développement d’un nouvel opus de la saga Delta Force répondant au nom de Hawk Ops. TiMi studio group et Team Jade, respectivement éditeur et développeur, préparent donc un FPS free-to-play multijoueur qui ne démérite pas face à ses concurrents directs, à savoir Battlefield et Call Of Duty.

La période d’essai de Delta Force : Hawk Ops s’est étendue du 14 au 21 octobre. Pendant cette semaine de jeu, nous avons eu l’occasion de pouvoir tester deux des trois modes qui seront disponibles à la sortie, à savoir : Tourment Tactique et Guerre Dévastatrice. La campagne solo promise par les développeurs n’était pas encore disponible lors de cette phase de test, nous y reviendrons un peu plus tard.

Tout d’abord attaquons nous au mode Tourment Tactique. La proposition est simple : un extraction-looter dans la veine du mode DMZ de Modern Warfare 2, de la Dark Zone de The Division 2 ou encore de Escape from Tarkov. Dans Tourment vous êtes largué sur une map et vous devrez affronter joueurs et IA pour mettre la main sur de nombreux équipements tels que des armes, des munitions ou encore de nouvelles protections. Une bonne gestion de l’inventaire sera primordiale.

Avant de vous lancer dans l’arène choisissez bien l’équipement que vous souhaitez embarquer avec vous, d’une première part à cause de la place attribuée et du nombre d’objets que vous pourrez extraire, et d’autre part sachez qu’une mort signifie que perdrez tout votre inventaire. Choisissez donc judicieusement vos armes et équipements avant de vous lancer dans la mêlée. Et, semblable à Tarkov, une gestion anatomique des dégâts est présente : une balle dans la jambe, et votre personnage ne pourra plus sprinter, une rafale dans le bras et votre précision de tir s’en retrouvera amoindrie…

En plus de l’extraction de base vous aurez le droit à différentes activités implémentées au cœur même de la boucle de gameplay. Des combats de boss, des contrats (trouver une cible en particulier, trouver des documents…) ou encore des coffres et places fortes à découvrir et à sécuriser pour vous garantir un loot de qualité supérieure ; rien de bien nouveau en somme. Sans révolutionner une recette qui a fait ses preuves, le mode de jeu est simple et efficace et promet des affrontements vifs, dynamiques et tactiques sur une carte relativement petite et qui, de ce fait, nous épargne les longues et interminables marches peu excitantes qui se terminent très souvent par une cartouche en plein visage (les « belles » heures du mode DMZ).

L’autre mode de jeu présent le temps de cette démonstration, Guerre Dévastatrice, est une variante des affrontements à grande échelle de Battlefield. Dans ce mode de jeu, des affrontements à 32 contre 32 sont à prévoir. Avec des environnements et architectures presque entièrement destructibles, vous aurez de quoi faire pour déloger un tireur d’élite ennemi coincé sur le toit d’un bâtiment ou encore pour prendre d’assaut une maison en enfonçant les portes et lancer moult grenades à l’intérieur. Le gameplay est vif et le gunplay très satisfaisant.

Enfin, pour parfaire cette expérience déjà bien complète et très surprenante, Delta Force : Hawk Ops possède un système d’opérateurs avec chacun un perk. L’un permet de tirer une flèche sonar marquant les ennemis, un autre peut revêtir un exo-squelette vous permettant de piquer un sprint et renverser les ennemis se trouvant sur votre chemin, quand un dernier peut soigner les collègues à distance grâce à un pistolet de soin. Encore une fois rien de révolutionnaire, mais l’ensemble fonctionne et promet de belle heures de cohésion entre équipiers pour soit faire le meilleur score sur le leadboard, soit pour sortir en vie du mode extraction-looter.

De plus, les armes à feu peuvent être personnalisées à l’envie grâce à un gunsmith très complet. Vous souhaitez mettre trois flashlights, un viseur et deux lasers de précision sur votre M4 ? C’est possible !

Lors de la démo, deux modes sur trois étaient accessibles. Le troisième étant le fameux mode campagne gratuit. Cette campagne nous permettra de replonger le temps de quelques heures en pleine bataille de Mogadiscio aux côtés des courageuses troupes des rangers ayant tenté de stopper le chef de guerre Mohamed Farah Aidid. Les premières images dévoilées au fil des différents trailers donnent envie et si les sensations de tirs, la destruction partielle des décors et le sound design restent les mêmes que ceux du mode multijoueur, cette campagne promet quelque chose d’explosif.

Dernier point sur lequel nous insisterons, le jeu est entièrement gratuit. Qu’il s’agisse de son multijoueur ou de sa campagne, Delta Force: Hawk Ops comptera sur un système de season pass pour se construire un pécule. Mieux encore, les développeurs garantissent l’absence de pay-to-win en bannissant les armes « meta » dans le season pass et, in fine, dans la structure du jeu.

La proposition de ce Delta Force: Hawk Ops est des plus alléchante. Avec deux modes multijoueurs complets et vifs, une campagne qui arrivera plus tard, une personnalisation des armes assez complète, un système d’opérateurs aux compétences uniques et la promesse de mises à jour visant à compléter et à améliorer le jeu, ce retour de la licence Delta Force aura su nous séduire. Hawk Ops est un concurrent de taille pour Battlefield qui, contrairement à ce dernier, a su se montrer vaillant et avare en bugs de toutes sortes lors de sa phase de test. Une belle affaire à suivre !

Delta Force : Hawk Ops sera disponible sur PC, Xbox One, Xbox Series, PS4 et PS5 entre la fin d’année et le début 2025.