Battlefield 2042 – Le retour des classes ?

Depuis sa sortie en novembre 2021, Battlefield 2042 est la priorité absolue de DICE. Les équipes ne cessent d’apporter les corrections et le suivi que le jeu requiert tant l’ampleur du chantier est important. Ces changements interviennent également dans le système du jeu et notamment au niveau d’un des points les plus critiqués : les spécialistes. Misant sur un système de spécialistes à la Rainbow Six Siege, Battlefield 2042 souhaitait réinventer l’expérience de jeu en espérant que ces classes uniques diversifient les approches de jeu. Un choix qui semble pertinent sur le papier, mais qui, selon les développeurs s’est vite retrouvé face à des problèmes d’équilibrage. Hélas, les joueurs ne l’ont clairement pas bien accueilli, à tel point que les développeurs ont décidé d’organiser le retour des classes classiques de Battlefield.

Dès le patch 3.2 qui sera disponible dans quelques jours, le retour des systèmes de classes classiques permettra aux affrontements d’êtres plus équilibrés et les parties plus lisibles. Les gadgets ainsi que certains équipements offensifs ne seront plus universels et seront triés dans des classes précises. Cependant, les armes restent disponibles pour tous les profils et c’est justement là où les joueurs grincent des dents. Le retour des classes classiques était une promesse de DICE et était très attendu par de nombreux joueurs, mais certains restent déçus.

En effet, certains attendaient un réel retour des classes classiques restreintes avec les gadgets, équipements et armements spécifiques. D’autres joueurs tempèrent et semblent se satisfaire de cette refonte s’accordant sur le fait que les spécialistes ne soient plus que des « gadgets » et que les parties vont pouvoir être davantage lisible et stratégique. Le studio a affirmé que la saison 4 sera la dernière à ajouter un spécialiste. En parallèle, toujours dans l’optique de revenir aux bases, les cartes continuent d’être retravaillées afin d’accentuer la sensation de guerre totale.

DICE a voulu intégrer de nouveaux éléments dans la licence Battlefield en chamboulant tout ce qui en faisait des jeux appréciés par les joueurs. En dénaturant l’expérience avec de tels partis pris, Battlefield 2042 a bien du mal à se faire une place dans le cœur des joueurs. La refonte et les changements que DICE compte entreprendre pour revenir aux bases de l’expérience Battlefield seront peut-être un tournant majeur pour le titre.