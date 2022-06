Battlefield 2042 – La priorité absolue de DICE

Certains titres sont tellement un succès qu’ils accaparent les studios. Au contraire, d’autres nécessitent tellement de corrections et de suivis que les équipes travaillent à plein temps dessus. C’est le cas de Battlefield 2042 dont la directrice générale de DICE a annoncé se concentrer uniquement sur le titre.

Exit donc les licences dont vous espériez peut-être le retour, à l’image de Mirror’s Edge ou Star Wars Battlefront. La priorité, c’est Battlefield, et rien d’autre. En même temps, on ne peut nier l’ampleur du chantier qu’est Battlefield 2042 : entre corrections, améliorations, nouveau contenus… DICE a du pain sur la planche pour redresser la barre depuis le lancement catastrophique.

Dans une interview pour Gamesindustry, la nouvelle directrice générale, Rebecka Coutaz affirme que tous les projets annexes à Battlefield sont écartés par le studio en expliquant que les développeurs n’ont « pas le temps » de travailler sur autre chose. L’objectif est d’être « l’acteur principal du genre FPS d’ici à trois ans ».

Nous voulons être fier de Battlefield. […] Dans trois ans, nous voulons être le représentant que DICE mérite d’être, et c’est ce que nous recherchons. – Rebecka Coutaz, directrice générale DICE.

Après avoir passé plus de six mois à panser les plaies et à améliorer le jeu, le titre bénéficie enfin de nouveautés depuis le début du mois de juin avec l’arrivée de la saison 1 « Zero Hour ». Si celle-ci a reçu plutôt un accueil mitigé, Andrew Wilson, le PDG d’Electronic Arts a affirmé en juin que trois autres saisons sont prévues et devraient venir alimenter le jeu dans les douze prochains mois.

Fraichement débarquée d’Ubisoft Annecy, Rebecka Coutaz ne cache pas son ambition de ramener la licence à son âge d’or. Elle est revenue notamment sur la déception que cela a été pour les joueurs, mais également pour l’équipe de développement, d’autant plus lorsque la série fête ses 20 ans cette année (Battlefield 1942 sorti en 2002) et que le titre ne s’est clairement pas montré à la hauteur de l’héritage.

Au-delà du jeu, c’est également le studio que Rebecka Coutaz souhaite accompagner au maximum. En effet, si DICE a vu partir quatre leaders, la directrice générale voit l’opportunité de créer un nouveau « leadership ». Elle accompagne également l’équipe dans sa transition vers une gestion plus appropriée à Battlefield. En effet, le studio fonctionne toujours comme un développeur traditionnel, où il crée un jeu, le met un peu à jour et passe au suivant.

L’équipe est là pour faire Battlefield, et ils sont passionnés par Battlefield. Nous avons de nombreux vétérans de Battlefield. Il est donc important pour nous d’améliorer Battlefield 2042 et l’expérience que nous pouvons offrir à nos joueurs. Nous leur devons cela.

Exit les rumeurs d’un prochain Battlefield, pour l’instant DICE est engagé à plein temps sur le futur de Battlefield 2042. On verra bien où l’ambition et les efforts des équipes les mèneront. En attendant, vous pouvez jouer à la saison 1 « Zero Hour » de Battlefield 2042 et découvrir les nouveautés dont la directrice générale assure avoir eu « de bons retours ».