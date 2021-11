Battlefield 2042 entre dans le Top 10 des jeux les plus détestés

Sorti depuis trois jours seulement, Battlefield 2042 est directement entré dans le Top 10 des jeux les plus mal reçus sur Steam ! Dans le milieu, c’est ce qu’on appelle « faire une Cyberpunk ». Et comme pour ce dernier, c’est un état dont il est compliqué de sortir.

C’est le site steam250.com, repéré par Kotaku, qui nous donne l’info. Sur une page intitulée Hall of Shame (« Le Temple de la honte »), le site classe les jeux en fonction des commentaires négatifs qu’ils reçoivent de la part des joueurs sur Steam. C’est dans ce classement que Battlefield 2042 est actuellement en neuvième position, trônant parmi des jeux dont on n’a plus ou moins jamais entendu parler, tels que Spacebase DF-9 (cinquième) ou Uriel’s Chasm (troisième). La première marche étant bien entendu fièrement occupée par eFootball 2022, sur lequel il est inutile de revenir (sauf si on fait partie de l’équipe de développement).

Battlefield 2042 atteint même le podium d’une page cruellement intitulée Buyer’s Remorse, toujours sur steam250.com. Celle-ci classe les jeux selon à la fois leur succès commercial et les mauvaises critiques reçues des joueurs déçus. Un petit tour sur Steam nous permet en effet de constater, à l’heure où nous rédigeons ces lignes, que sur les plus de 35 000 avis qui ont été postés par des acheteurs du jeu, 75% de ces retours sont négatifs.

Les joueurs regrettent pêle-mêle l’absence de campagne solo, une optimisation à la ramasse, de trop nombreux bugs (le personnage reste prisonnier de sa position accroupie, les armes qui refusent de tirer…), des soucis d’équilibrage… Globalement, un jeu qui est sorti avant d’avoir été fini. Ça vous rappelle quelque chose ?



« Marre de jouer à des bêtas à 80€ », peut-on lire parmi les commentaires des joueurs. « Et une autre franchise morte. Félicitations, EA, vous avez même réussi à flinguer BF », peut-on lire un peu plus loin. « Il faudrait laisser deux ans au jeu pour qu’il soit réparé, mais d’ici là, on l’aura complètement oublié et dépensé notre argent dans quelque chose qui mérite vraiment notre argent », ajoute un autre utilisateur déçu.

Ce dernier commentaire pointe du doigt le problème de la jurisprudence Cyberpunk : d’ici à ce que le jeu soit jouable dans de bonnes conditions, son image aura été durablement écornée, et les joueurs seront passés à autre chose. Ils sont rares les Phénix qui, comme un No Man’s Sky, réussissent à se relever d’un lancement aussi désastreux. Battlefield 2042 sera-t-il de ceux-là ? Réponses aux prochains patches…