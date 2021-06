Tout ce qu’il faut savoir sur l’ambitieux Battlefield 2042

L’E3 approchant, il paraissait évident que les grandes écuries du jeu vidéo nous submergeraient de trailers et de nouveautés en tout genre. Un fest-noz du joystick qui “démarre” avec un certain Battlefield 2042. Franchise culte d’EA s’il en est, la série de FPS s’était faite discrète ces dernières années après un épisode V de haute volée. Sans doute pour mieux nous éblouir aujourd’hui ?

En TT depuis cet après midi, Battlefield 2042 a déjà réussi son opé com’, coupant l’herbe sous le pied du grand Call of Duty. Et il y a de quoi ! A l’aide d’un trailer à s’en fracturer la rétine, le nouveau né des studios DICE annonce très clairement ses ambitions : s’imposer comme le pilier du genre, et montrer au monde entier que la next-gen, ben c’est maintenant. Une démo technique sera d’ailleurs présentée lors de l’E3 sur une Xbox Series X, histoire de montrer le progrès technique qui semble déjà plus qu’évident.

On retrouve sans trop de surprise les destructions de décors bien connues du titre, qui pourraient arriver cette fois-ci par le biais d’événements météorologiques (tornade par exemple). Un beau bazar en perspective pour le mode Conquête qui gagnera évidemment en intensité, et permettra peut-être de pousser la multitude de campeurs à revoir l’abonnement pour leur emplacement au fond de la map. D’autant plus que pour la première fois jusqu’à 128 joueurs pourront se retrouver sur le champ de bataille !

Un multijoueur à l’honneur sur cette nouvelle mouture avec l’ajout du mode “Hazard Zone” sur lequel nous n’avons que peu d’information, si ce n’est qu’il ne s’agira pas d’un Battle Royale. Un choix fort, surtout quand on connait l’appétence du public pour le genre, devenu le standard de presque tout jeu multi où l’on porte un flingue.

Ainsi, DICE et EA misent sur la différence pour leur prochain bébé, et sincèrement, grand bien leur fasse. Cela commençait en effet à sentir le réchauffé sur la scène du FPS multi, avec une absence presque totale d’originalité sur ces deux dernières années dominées par les tous puissants Fortnite et Warzone.

De plus, Battlefield 2042 part ce coup-ci sur un terrain qui n’avait pas franchement réussi à Call of : le turfu. Alors oui, c’est assez proche de nous, mais en même temps suffisamment éloigné pour autoriser quelques robots qui galopent à la vitesse d’un Raoult devant des faits scientifiques, et ce n’est clairement pas pour nous déplaire. On imagine assez facilement une certaine technicité qui viendrait se placer sur un jeu déjà ancré sur de bonnes bases tactiques.

Vous y retrouverez d’ailleurs les habituelles classes de spécialistes (10 au départ) qui évolueront au fil des saisons. Car saisons il y aura. On parle quand même d’EA ici, pas de l’Abbé Pierre : le blé c’est ça le vrai nerf de la guerre ! Un système de monétisation sera donc évidemment mis en place sous la forme de Battle Pass (au nombre de 4) et qui accompagneront les nouvelles maps et spécialistes. L’éditeur rassure toutefois : il n’y aura pas besoin de payer pour ces nouvelles maps (encore heureux…).

Maintenant il ne nous reste plus qu’à attendre le 13 juin pour le premier trailer de gameplay lors du passage de Microsoft pour nous mettre en appétit avant une sortie prévue pour le 22 octobre prochain (69€ sur old-gen et 79€ sur current gen).