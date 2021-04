Black Ops: Cold War et Warzone – Tout ce qu’il faut savoir sur la saison 3 !

Le 22 avril prochain va débarquer la saison 3 de Call of Duty Black Ops: Cold War et forcément de nombreuses nouveautés seront du voyage. Aussi, Activision et Treyarch viennent de dévoiler une bonne partie du contenu inédit à venir en nous offrant la roadmap de cette nouvelle saison. On aura donc le droit à de nouvelles maps, armes, opérateurs ou encore un nouveau Scorestreak et deux modes de jeu venant renforcer une proposition qui n’en manque déjà pas.

Nous allons passer en revue les quelques nouveautés annoncées aussi bien pour le multijoueur, le Zombie et Warzone.

Le mode multijoueurs

Commençons par le mode multijoueurs classique qui recevra 4 nouvelles maps durant cette troisième saison :

Yamantau, qui proposera du 6v6 et qui sera disponible au lancement ;

Diesel, qui proposera du 6v6, 3v3, 2v2 et qui sera disponible au lancement ;

Standoff, qui proposera 6v6 et qui sera disponible durant le déroulement de la saison ;

Duga, qui proposera du jeu en Multi-Team et qui sera disponible durant le déroulement de la saison.

Ces cartes seront accompagnées de deux modes de jeu inédit. Le mode Multi-Team est probablement le plus ambitieux des deux, car il proposera à plusieurs équipes de 4 joueurs de s’affronter pour survivre sur des cartes de grandes tailles, tout en évitant des zones de radiation. Une sorte de battle-royale, mais qui garde certaines particularités d’un multijoueur classique, puisqu’il sera possible de respawn après avoir été tué, même si le nombre de résurrections sera limité. Ce mode sera disponible durant la saison 3 et non au lancement de cette dernière.

L’autre mode de jeu est en fait bien connu des joueurs de Call of Duty, puisqu’il s’agit de Sticks and Stones. C’est une sorte de Deathmatch dans lequel chaque opérateur commence avec l’arbalète R1 Shadowhunter, un Tomahawk et le couteau balistique. Assez spéciale dans sa conception, chaque kill au couteau ou l’arbalète rapporte des points, alors que tuer avec le Tomahawk baisse ceux de l’adversaire. Le premier joueur a atteindre un certain nombre de points remporte alors la partie.

Viennent ensuite de nouvelles armes au nombre de 6 :

PPSh-41, qui est une SMG s’obtenant gratuitement en atteignant le rang 15 du Battle Pass de la saison. Elle sera disponible dès le lancement ;

Le couteau balistique, qui est une arme de mêlée qui sera disponible pour le multijoueurs dès le lancement de la saison et au cours de cette dernière pour Warzone ;

Swiss K31, qui est un fusil à lunette très puissant qui sera disponible gratuitement dès le lancement ;

AMP63, qui est une arme de poing full auto privilégiant le jeu agressif à courte portée et qui sera disponible durant la saison ;

La batte de baseball, qui est une arme de mêlée qui sera disponible en jeu au cours de la saison ;

CARV.2, qui est un fusil tactique très efficace à courte et moyenne portée, grâce à une bonne puissance de feu et une bonne prise en main. Disponible durant la saison.

À noter que les trois dernières armes de ce listing s’obtiendront ou soit en accomplissant des défis ou en achetant les plans lorsqu’ils seront disponibles à l’achat dans le store. On vous conseille de tenter la première solution avant d’opter pour la seconde naturellement.

Il est temps de passer aux nouveaux opérateurs qui seront rendus disponibles dans cette saison 3 de Call of Duty Black Ops: Cold War. Ils sont au nombre de 4 et proposent tous une façon différente d’être obtenu.

Wraith est une agente norvégienne de Perseus spécialisée dans le combat alpin. Elle s’obtient au rang 0 du Battle Pass de cette saison 3 et sera disponible dès le lancement ;

Roman “Knight” Gray est aussi un agent de Perseus, irlandais cette fois-ci et spécialisé dans le maniement de la M16, il arrivera en cours de saison ;

Antonov est un ex-tueur à gages polonais ayant rejoint l’armée pour éviter la prison. Spécialisé dans le bactériologique et le désamorçage de bombes, il a aussi rejoint Perseus. Disponible en cours de saison ;

Capitaine Price, un personnage que l’on ne présente plus, et dont le skin sera offert en début de saison à toute personne s’étant déjà connectée en ligne avec une version payante de Cold War. Si vous souhaitez l’incarner dans Warzone, il faut au préalable le débloquer dans le dernier Call of Duty.

Warzone

Comme vous le savez surement, Warzone va voir arriver un majeur le 21 avril prochain pour introduire la saison 3 arrivant le lendemain. Une bombe nucléaire va en effet totalement chambouler la map de Verdansk qui revêtira par la suite un skin s’inscrivant beaucoup plus dans les années 80, période du jeu Call of Duty Black Ops: Cold War.

Ce sera alors l’occasion de retrouver le casting de ce dernier jeu, mais aussi de lancer la nouvelle opération spéciale intitulée “Hunt for Adler”. Il s’agira dans les grandes lignes de rechercher cet agent américain dans Warzone. Reste que l’on n’en sait pas beaucoup plus, car Treyarch souhaite garder la suite des événements secrète pour ne pas gâcher la surprise du 21 avril.

Ce qu’il faut savoir c’est que cet événement offrira forcément de nouvelles récompenses qui demanderont d’être récupérées via les différents modes de jeu de ce Black Ops: Cold War. On parle là de différents rewards cosmétiques uniques et peut-être même de bien d’autres surprises. On a en tout cas hâte de voir à quoi va ressembler la nouvelle version de Verdansk.

Mode Zombie

Le mode zombie et plus particulièrement Outbreak recevra une nouvelle map du nom de Duga. Celle-là même que l’on pourra retrouver par la suite dans le mode multijoueurs Multi-team et qui sera donc praticable dès le lancement face aux hordes de morts-vivants. Elle offrira un décor montagneux dans l’Oural et proposera de nouveaux événements inédits, ainsi que des améliorations d’armes et d’équipements totalement inédites. Bien évidemment, de nouveaux objectifs dynamiques seront aussi de la partie.

Niveau équipement, accueillons l’augmentation Toxic Growth qui permettra de ralentir les créatures vous pourchassant après utilisation. Un atout qui s’avérera plus qu’utile, tant la situation peut vitre devenir compliquée dans Outbreak. Ensuite, le véhicule FAV, une sorte de buggy tout-terrain, fera aussi son apparition et nous permettra de nous déplacer bien plus rapidement d’un point A à un point B. tout comme un camion Cargo plus lent, mais qui offre aussi une meilleure résistance aux dégâts et une tourelle pour faire feu. Il sera aussi utilisable dans d’autres modes de jeu.

Enfin, les joueurs PlayStation 4 et PlayStation 5 pourront jouer quelques parties du mode Carnage Zombies (pour le moment exclusif aux consoles de Sony) dans un premier temps sur la map Yamantau et plus tard durant la saison sur Standoff.

Quelques autres informations en bref

En bref, nous pouvons aussi citer quelques autres nouveautés. Déjà le niveau de prestige passe de 11 à 15, avec tout ce que cela comprend de récompenses. Des événements saisonniers pour le moment non dévoilé auront aussi lieu et donneront accès à des rewards uniques ne pouvant se gagner qu’en accomplissant ces derniers. Un nouveau Scorestreak fait aussi son apparition, appelé Strafe Run, il permettra de bombarder une très large zone. Il est considéré comme atout de milieu de tableau et peut donc être débloqué relativement vite.

Enfin, voici la taille et la date de chaque mise à jour par plateformes et jeux :

Warzone (mise à jour le 21 avril)

PlayStation 5 : 25.6 Go

PlayStation 4 : 25.6 Go

Xbox Series X|S : 25.9 Go

Xbox One : 25.9 Go

PC : 25.2 Go

Call of Duty Black Ops: Cold War (mise à jour le 20 avril)