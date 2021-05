Call Of Duty Warzone nous tease Rambo, Chuck Norris et Terminator !

Est-ce qu’Activision essaierait de se la jouer à la Fortnite en ajoutant régulièrement divers guests jouables ? C’est en tout cas ce qui semble se profiler à l’horizon pour Call of Duty Warzone. Et accrochez-vous, les noms évoqués sont plutôt surprenants.

Le FPS bien connu ajoute régulièrement de nouveaux personnages jouables, mais il s’agit toujours de protagonistes de l’univers Call of Duty tels que Captain Price, Soap, Ghost ou des petits nouveaux issus du dernier jeu Black Ops Cold War.

Jusqu’à présent, C.O.D. Warzone a donné lieu à deux crossovers qui ont permis d’introduire des personnages tiers et, à en juger par les apparences, le troisième, voire d’autres, est prévu pour très bientôt puisque le twitter officiel de Call of Duty annonce l’ajout de plusieurs personnages issus du cinéma d’action des eighties.

Le premier personnage à rejoindre Warzone pourrait être ce bon vieux soldat au syndrome post-traumatique : Rambo. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous et dans un magnifique exercice de comptabilité de Call of Duty News, l’arrivée de Rambo dans C.O.D. est pour ainsi dire confirmée, et semble même “logique” maintenant que le jeu se déroule dans les années 80.

Call of Duty’s tweet appears to be teasing the addition of Rambo as a character to Warzone.

552 kills = Rambo’s total kills

5 games = 5 Rambo movies

7 hours = approx. run time of all 5 movies

Credit: @EricMaynardII pic.twitter.com/0VAOCLW2Lv

— Call of Duty News (@charlieINTEL) May 5, 2021