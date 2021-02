Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone – Une saison 2 dans la jungle laotienne pour fin février

On savait l’arrivée de la saison 2 imminente et on sait maintenant à quoi s’attendre, du moins en termes d’environnement et de scénario. En effet, Activision et Treyarch nous proposent aujourd’hui de découvrir le premier trailer pour la toute nouvelle saison de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, sans pour autant nous apporter toutes les informations que l’on attendait.

Une bande-annonce sous le signe de la jungle laotienne pour opération visant à sauver Adler qui a été capturé et est retenu en otage par les forces de Perseus en présence dirigée par un certain Naga. Notre mission est simple, traverser la jungle jusqu’à atteindre la forteresse ennemie, libérer Adler et mettre à mal les opérations militaires de l’organisation ayant un lien avec la distribution du gaz mortel Nova 6.

Voilà pour le moment tout ce que l’on sait de cette saison 2 et on attend encore l’annonce de son contenu réel, aussi bien en ce qui concerne le multijoueur et le Zombie de Call of Duty: Black Ops Cold War que ce qui arrivera pour Warzone. Ce nouveau segment étant prévu pour le 25 février prochain, nul doute que toutes les informations nous seront transmises d’ici peu.

Cependant, ce premier trailer n’est pas avare en information plus ou moins cachée, et laisserait entendre l’arrivée de nouvelles armes telles qu’une Gatling, une arbalète, une nouvelle SMG ou encore le Galil. Ceci étant à prendre avec des pincettes et se référant à une cinématique, mieux vaut attendre une confirmation officielle avant de crier victoire.

Aussi, n’oublions pas qu’il y a quelques jours, une rumeur faisait état d’un mode Zombie au sein même de Warzone, ce qui est inédit et donnerait un nouvel élan à ce mode Battle Royale. En effet, un utilisateur avait découvert une machine expérimentale liée à ce mode au rez-de-chaussée de l’hôpital présent sur la carte Verdansk. Lorsque l’on se met face à elle, une commande grisée apparait et nous demande si l’on veut activer ou désactiver les zombies.

Soooooo…. There's a Cold War Zombies Trial Machine in Hospital On Warzone… 🤔🤔🤔🤔🤔 pic.twitter.com/CUw7ZlkAhQ — eric maynard (@EricMaynardII) February 11, 2021

Un utilisateur Reddit avait aussi repéré un message radio en Russe dans un bateau et qui parlait d’une cargaison sécurisée. Alors là, rien de bien précis, car cela pourrait avoir un rapport avec plein d’autres choses, comme le gaz Nova 6. En attendant d’avoir une idée précise de ce qui nous attend donc, on vous laisse admirer le premier trailer pour la saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone.