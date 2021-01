Warzone – On fait le point sur la dernière mise à jour

Il y a quelques heures à peine, Call of Duty : Warzone a reçu une nouvelle mise à jour qui a pour but d’équilibrer certaines armes et qui inclut quelques nouvelles possibilités de jeu. Treyarch ayant publié les notes de patch complètes détaillant toutes les modifications qu’il a apportées cela nous offre l’opportunité d’y jeter un œil ensemble.

Verdansk

Verdansk Quads – 152 joueurs

Trios – 150 joueurs

Duos – 150 joueurs

Solo – 150 joueurs

Argent Sale / Pillage – 100 joueurs

Rebirth Island

Resurgence Trio – 45 joueurs

Mini Royale Duo – 40 joueurs

Armes

DMR 14 : Les dommages causés par le tir à la tête ont été réduits. Le recul a été accru

Les dommages causés par le tir à la tête ont été réduits. Le recul a été accru Type 63 : Les dommages causés par le tir à la tête ont été réduits. Le recul a été accru

Les dommages causés par le tir à la tête ont été réduits. Le recul a été accru Mac-10 : Réduction des dommages causés par les tirs de tête

Réduction des dommages causés par les tirs de tête Pistolet Charlie (uniquement Akimbo) : Réduction de la portée des tirs. Dispersion des tirs accrue

Comme vous pouvez l’imaginer, les rééquilibrages introduits avec la mise à jour ne semblent pas avoir été entièrement satisfaisants pour la communauté qui, en particulier, trouve encore le DRM 14 trop fort (et à raison). Cependant, il semble que la communauté de Call of Duty : Warzone l’ait pris de manière ironique et ait décidé de plaisanter à la fois avec le récent nerf inefficace et avec le fait que toute la communauté semble s’accorder sur le fait que les capacités ahurissantes du DRM 14 devraient être encore réduit.

En tout cas, il semble que la communauté devra continuer à attendre pour obtenir un équilibrage digne de ce nom. Un problème auquel s’ajoute le récent (gros) bug que subit Warzone et qui “permet” d’accéder au goulag en plein milieu de la partie sans être abattu. Toutefois, gardez bien en tête que le 14 janvier prochain le titre devrait recevoir une mise à jour bienvenue qui apportera son long de nouveautés et de corrections.