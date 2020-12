Warzone – Réussir le défi “Sacrifice Héroïque” dans l’événement Renaissance

Quelques jours après la sortie de l’événement Renaissance sur Warzone, nombreuses ont été les difficultés pour réussir les défis (parfois corsés) servant à la promotion de la nouvelle saison 1 du Battle Royal de Call of Duty. Un en particulier a crispé une bonne partie des joueurs, qui n’est autre que le fameux Sacrifice Héroïque, qui consiste à tuer 30 ennemis avec une arme standard. On revient avec vous sur la meilleure technique pour réussir ce challenge.

Tout d’abord, petit point sur ce que sont les armes standards dans Call of Duty: Warzone. Vous l’avez évidemment remarqué, quand vous atterrissez sur Rebirth Island, vous pouvez récupérer des armes de différentes couleurs, symbolisant leur rareté (Orange pour légendaire, violet pour épique, etc…). La catégorie standard correspond ici à une arme grise, sans aucune modification donc. Un vrai challenge pour le joueur débutera alors, car il n’est pas chose aisée de tuer avec une arme basique, d’autant plus que ces dernières sont finalement assez rares dans le jeu !

Néanmoins, pas de panique, un petit “bug” permet de facilement récupérer une arme standard. Pour ce faire, allez dans l’onglet arme pour la modification d’équipements, et équipez vous en arme principale du Milano 821 (mitraillette), sans accessoires bien entendu. Une fois en jeu, achetez le plus vite possible un largage d’équipements, et prenez celui avec le Milano. Faites tomber votre arme, et là, miracle ! Au lieu d’être de couleur “rose” comme toutes armes personnalisées, l’arme reste bien grise, vous permettant de bénéficier directement d’une arme standard. Il ne vous reste alors plus qu’à tuer 30 ennemis avec (sur plusieurs parties bien sûr).

Vous avez désormais toutes les cartes en main pour valider le défi Sacrifice Héroïque dans l’évent Renaissance. N’hésitez pas à nous poser d’autres questions dans les commentaires, nous nous ferons un plaisir d’y répondre !