Warzone – Rebirth Island et le goulag, les grosses nouveautés de cette saison 1

Demain matin, les saisons 1 tant attendues de Call of Duty : Black Ops Cold War et sa version Warzone commenceront. Nouvelles armes, maps et prestiges seront au rendez-vous, comme nous pouvions l’imaginer. Du très lourd en perspective donc, pour la re-première saison du carton sorti début 2020.

Comme rapporté par CharlieINTEL, c’est une interview avec les développeurs de Call of Duty qui aura permis de connaître quelques détails de la saison 1 qui n’avaient pas été annoncés auparavant, avec en tête de liste la nouvelle map de Warzone. Fortement inspirée de la map Alcatraz de Blackout (le Battle Royal de Black Ops 4), Rebirth Island est belle et bien une toute nouvelle aire de jeu pour les afficionados de joutes rapides. Un choix logique pour Treyarch qui semble avoir privilégié une proposition dans laquelle ils avaient de l’expérience.

Comme on peut le voir (et comme on pouvait s’y attendre d’après les dernières fuites), Rebirth Island est une carte considérablement plus petite que celle de Verdansk. Les matchs seront donc probablement plus courts, les batailles plus frénétiques et les affrontements entre plus de deux équipes seront évidemment très fréquents. Un cocktail explosif qui offre une proposition très différente de la précédente map, où seul le mode Argent Sale permettait les joutes effrénées.

Deuxième point spécifique à Rebirth Island, le goulag. Contrairement à celui de Verdansk, vous êtes ici attaché à une chaise et devrez vous libérer pour participer à un combat à un contre un. Les gagnants retourneront au jeu tandis que les perdants seront éliminés (là rien ne change, bien entendu). De plus, Verdansk va également changer son goulag et remplacer les douches classiques par une version remaniée de la carte de Nuketown. Cette version de la carte bloquera l’accès aux bâtiments et à leurs jardins, permettant de rapidement faire le boulot.

Une palanquée de nouveautés qui devraient rafraichir un peu le concept de Warzone, et qui sera disponible au téléchargement dès demain.