Warzone corrige enfin nombre de ses bugs !

Infinity Ward continue de travailler à la correction des bugs qui nuisent à Call of Duty: Modern Warfare et à Warzone. Chaque semaine, des nouvelles sur les nouveaux bugs détectés par la communauté sont publiées et il semble que dans la mise à jour de la semaine prochaine, le jeu recevra des ajustements pour beaucoup de ces bugs qui nuisent à l’expérience de jeu.

Comme Dexerto l’a constaté, la société a mis à jour son Trello (outil de planification online) dans lequel elle rend compte de la gestion des problèmes du jeu. Récemment nous avons pu découvrir qu’il y avait beaucoup de bugs qui ont été étiquetés avec “Corrigé dans une mise à jour future”. Sauf incompréhension de notre part, ces corrections devraient arriver la semaine prochaine dans une mise à jour qui devrait également inclure la carte Hardhat de Modern Warfare 3.

Et comme on est sympa, on vous a dressé la liste des bugs qui devraient être corrigés prochainement.

Bugs corrigés dans Warzone

Laisse un espace entre l’un des bunkers de Military Base et un monticule de terre où les joueurs se retrouvent parfois bloqués

Correction du bug où lorsqu’une équipe achète le redéploiement d’un joueur dans le dernier cercle de la tempête de gaz, le joueur réanimé est immunisé contre le gaz

Correction d’un bug qui permettait à certains hélicoptères de se déplacer hors carte

Correction du bug où les joueurs sont bloqués dans l’AC-130 au début du jeu et où ils sautent l’auto-déploiement

Correction des erreurs du chat vocal détectées après la mise à jour du 28 avril

Résolution du bug qui empêchait certains contrats d’aboutir

Correction du défaut où un partenaire ne pouvait pas vous redéployer dans certaines zones d’achat

Correction de la zone hors carte près de Boneyard

Une mise à jour qui fera plaisir à beaucoup, mais qui hélas ne permet toujours pas d’entraver le nombre incalculable de tricheurs PC qui abondent et qui arrivent parfois à franchir le cross-play pour toucher des joueurs PS4 essayant de se protéger du fléau.