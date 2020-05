Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered – Retour aux sources

Après le retour en force spectaculaire de Call of Duty: Modern Warfare et son battle royale Warzone, Activision décide d’en remettre une couche à ses fans avec la sortie de Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered. Onze ans après sa première sortie, la franchise remet l’huile sur le feu en rééditant la campagne célèbre dans une version remastered. Toujours au rendez-vous sur le plan graphique, Activision offre un trailer des plus remarquables, tout en promettant ce gameplay qui avait séduit des millions de joueurs à l’époque.

Revenons en arrière, à la sortie initiale de Call of Duty: Modern Warfare 2. Dès son arrivée dans les bacs, Activision a fait fortement parler de lui avec sa mission controversée “Pas de Russe”. En effet, celle-ci avait fait tournoyer autour d’elle de nombreuses critiques. Pour rappel, la mission prenait lieu dans un aéroport dans lequel il fallait tirer en masse dans les civils. Une boucherie qui a fait couler beaucoup d’encre en relançant une énième fois l’éternel débat de la violence dans les jeux vidéo. Avec cette sordide mission, le jeu est interdit de vente en Russie. Mais alors, en se confiant à GameSpot, Activision a dévoilé que Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered est actuellement disponible en Russie à partir du 30 avril.

Activision n’avait pas en tête de sortir un jeu complet comme à son habitude incluant mode campagne, multijoueur et coopératif. Cependant, nous vous avons déniché des informations croustillantes à ce sujet.

Call Of Duty: MW2R has now got 100% Confirmation that MP does exist.

This was found last night by @GunofTZ which he found in the singleplayer.exe while using IDA to go through the files.

So now we know 100% that MP does exist. Now it is a matter of when. pic.twitter.com/zaniTE4Dsa

— 💎 Nanikos 💎 (@xXNanikosXx) May 1, 2020