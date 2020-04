Call of Duty: Mobile – L’e-Sport arrive sur smartphone

Call of Duty: Mobile est un FPS basé sur l’univers de la licence Call of Duty et optimisé pour smartphone. Depuis sa sortie en 2019, le jeu compte déjà plus de 150 millions de téléchargements sur Android et iOS. Cette semaine, son éditeur Activision a annoncé du nouveau avec le lancement du Call of Duty: Mobile World Championship 2020 dès le 30 avril. Ce tournoi se fera en collaboration avec Sony et afin de matérialiser cette collaboration, le Sony Xperia 1 II sera optimisé pour Call of Duty: Mobile. Pour participer il faudra avoir au minimum le rang vétéran en partie classée. Plusieurs lots seront à remporter dont des cosmétiques in-game et du cashprize pour les meilleurs (plus d’1 million $ au total).

Le tournoi se déroulera en plusieurs étapes : du 30 avril au 24 mai auront lieu les qualifications en ligne. Une série de qualifications sera organisée par week-end, chaque participant pourra gagner des récompenses in-game et les meilleures accéderont à la phase 2 (dont le règlement n’a pas encore été dévoilé).

Pour tenter de se qualifier, les joueurs devront s’inscrire directement depuis le jeu, à la suite de cela, les 10 premières parties classées effectuées rapporteront des points de tournoi. Point important, plus le rang d’un joueur est élevé, plus les points de tournoi gagnés seront nombreux. Lorsqu’un joueur atteint 80 points, il se qualifie pour la phase 2 (peu importe le week-end de participation, on peu très bien se qualifier dès le 1er week-end ou en jouant uniquement le 4ème week-end).

Autre point de règlement à ne pas négliger, les accessoires de jeu tiers ne sont pas acceptés (manettes, émulateurs, etc.) et toutes personnes surprise en train de tricher peuvent se voir interdire la participation à toute compétition sur le jeu.

Comme expliquer plus haut, les règles de la phase 2 n’ont pas encore été dévoilé mis à part le fait qu’il faudra former des équipes avec d’autres joueurs qualifiés (donc entrainez votre anglais, ça peut aider).

“Nous sommes très heureux de lancer notre tournoi compétitif très attendu dans Call of Duty: Mobile” “Conçu comme l’évolution des parties classées adorées par

les fans, ce format de tournoi offre aux joueurs de Call of Duty: Mobile éligibles une chance de rivaliser avec des joueurs du monde entier pour peut-être remporter de l’argent et des prix.” Chris Plummer, Vice-President, Mobile chez Activision.

Pour plus de précision sur le règlement cliquez ici.