Le Meilleur de la Semaine – Ghost of Tsushima, Unreal Engine 5, Mafia Trilogy, Streets of Rage 4 and Co.

Récapitulatif de la semaine jeu vidéo du lundi 11 au dimanche 17 mai 2020.

Semaine assez particulière que nous venons de vivre, puisqu’au contraire de celle d’avant, elle fut clairement placée sous le signe de Sony et sa PlayStation 4 avec un State of Play consacré entièrement à Ghost of Tsushima.

Mais pas que, puisqu’on a aussi eu le droit de découvrir un peu ce que la PlayStation 5 a dans le ventre grâce à la présentation de l’Unreal Engine 5 tournant en temps réel sur la prochaine machine du constructeur japonais. Au-delà du simple plaisir des yeux, on est surtout content que Sony passe enfin à l’offensive pour la prochaine génération et on n’a qu’une hâte : découvrir encore un peu plus cette PlayStation 5 qui promet beaucoup.

Mais malheureusement pour vous, comme pour nous d’ailleurs, ce temps n’est pas encore arrivé. Il va falloir nous montrer encore un peu patients et en attendant on vous propose de revenir sur l’actualité brûlante des sept derniers jours avec ce Meilleur de la Semaine.

L’actualité des jeux vidéo

Il n’y a pas que The Last of Us Part II qui traîne dans les cartons de Sony, il y a aussi un certain Ghost of Tsushima de Sucker Punch (la saga InFamous). On a donc eu droit cette semaine à un State of Play uniquement consacré à ce jeu d’action/aventure se déroulant à l’époque du Japon féodal et dans lequel on incarne un samouraï au katana bien aiguisé.

Une présentation de 18 minutes qui nous a permis d’avoir un aperçu de ce que le jeu allait proposer dans ses diverses mécaniques de gameplay, mais aussi d’autres choses plus gadgets comme le mode photo. Alors, séduit ?

Lumen in the Land of Nanite n’est ni un slogan publicitaire ni un nouveau jeu, mais le nom donné à la démo technique de l’Unreal Engine 5 par Epic Games. Car le studio nous a refait le même coup qu’en 2013, il nous a présenté son moteur prochaine génération via une petite friandise visuelle de quelques minutes tournant en temps réel sur une PlayStation 5.

Il n’y a rien de particulier à en dire, si ce n’est que c’est finalement assez bluffant, notamment au niveau des jeux de lumière, de la fluidité et du fourmillement de détails présents dans l’environnement que nous avons pu découvrir. Le PDG d’Epic Games a même tenu des propos très élogieux envers le SSD de la PlayStation 5, le qualifiant de bien meilleur que ce que l’on trouve actuellement sur nos PC, rien que ça.

Les Schtroumpfs cela vous dit quelque chose ? Vous savez, la bande dessinée créée par Peyo en 1958 et qui est aujourd’hui encore l’une des sagas dessinées les plus lues au monde. Eh bien si cela ne parle pas, on ne peut rien pour vous, direction une bibliothèque ou une librairie pour découvrir l’univers si particulier de nos petits personnages bleus préférés.

D’ailleurs dans le microcosme jeu vidéo, ils sont surtout connus pour le très bon et hyper difficile jeu d’Infogrames sorti au début des années 90 sur un peu près tous les supports de l’époque. Eh bien sachez qu’après une traversée du désert qualitative, la série va reprendre du service prochainement grâce à Microids qui se spécialise encore un peu plus dans les adaptations de BD en jeu vidéo. Bonne ou mauvaise nouvelle, seul l’avenir nous le dira.

Mafia III était, il faut bien le dire, une véritable déception pour beaucoup. Pourtant, son setup était plus qu’encourageant et sur le papier il promettait énormément. Gâché par des problèmes techniques, une IA à la ramasse ou encore des séquences de jeu mollassonnes, beaucoup de joueurs ont préféré retourner sur Mafia II plutôt que de continuer l’aventure proposée dans ce troisième épisode.

Mais il n’est pas à l’image des deux premiers qui étaient, eux, de véritables petites pépites que nous ne pouvons que vous recommander. D’ailleurs, 2K a annoncé la sortie cet été de Mafia Trilogy contenant un véritable remake du premier opus, un remaster du second et le troisième dans une édition complète. Comment ne pas craquer ?

Le drame eut lieu en 2015. Tony Hawk’s Pro Skater 5 voyait le jour et avec lui nos rêves de figures toutes plus folles les unes que les autres se sont envolés pour laisser place à la médiocrité. Véritable échec, il fut l’un des pires jeux à paraître cette année-là et on en garde encore aujourd’hui un souvenir douloureux et amer. Alors la licence allait-elle mourir après avoir atteint les profondeurs abyssales de la pauvreté ludique ?

Bien sûr que non, mais pour relancer la machine, Activision ne va pas nous proposer un sixième épisode, mais bien un remake qui voit double puisqu’il s’agira de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 et qui sera une sorte de mash-up des premier et second volets. Cela s’annonce plutôt pas mal.

Pour une fois, on va s’affranchir des cinq actualités majeures et parler d’une annonce Nintendo en plus puisqu’il s’agit là d’un nouveau jeu Mario. Paper Mario: The Origami King a donc été dévoilé dans la semaine à la surprise générale et s’annonce très franchement bien. Reprenant la patte graphique propre à cette série dérivée de la licence à succès, il sortira le 17 juillet sur Nintendo Switch et promet des combats au tour par tour toujours aussi sympathique, ainsi que de nombreux environnements à découvrir et des puzzles à résoudre.

En bref dans ce Meilleur de la Semaine :

Crusader Kings III se détaille et sortira le 1er septembre prochain.

Ride 4 fait des promesses et se date pour le 8 octobre prochain.

Des rumeurs concernant un reveal de la PlayStation 5 pour début juin.

GTA V gratuit une semaine pour lancer des promos monstres sur l’Epic Games Store.

Marvel’s Iron Man VR trouve une nouvelle date de sortie calée au 3 juillet.

Civilization VI va encore nous proposer du contenu inédit avec un nouvel Expansion Pass.

Ubisoft lance son opération nouvelle génération avec Ubisoft Foward.

Dutch va rejoindre le casting de Predator: Hunting Grounds.

Nos tests et previews

Deux tests cette semaine sont parus sur le site et celui que nous allons mettre en lumière dans ce Meilleur de la Semaine ne concerne nul autre que Streets of Rage 4.

Seul ou à plusieurs, le jeu est une réussite indéniable et s’il est finalement assez clivant, certains joueurs n’acceptant pas le côté comics et la dubstep, il reste une valeur sûre du beat’em up moderne. L’autre test de la semaine concerne le sympathique, mais un peu trop court A Fold Apart, qui aura su nous charmer tout de même, malgré quelques défauts.

Les petits plus / dossiers / guides / chroniques

Cette semaine on vous propose de découvrir un certain Grant Kirkhope, un compositeur de renom qui a notamment officié quelques années bien remplies pour Rare, lorsque le studio n’était pas encore que l’ombre de lui-même. Un voyage musical à travers les âges en compagnie d’une personnalité haut en couleur qui s’est mis Shigeru Miyamoto à dos à cause d’une simple blague. On vous laisse le plaisir de la découverte.

Les principales sorties jeux vidéo de la semaine prochaine

On termine ce Meilleur de la Semaine avec les sorties de la semaine prochaine. Un agenda assez calme, mais on note tout de même les sorties de Man Eater, The Wonderful 101: Remastered, Mortal Kombat 11: Aftermath, ainsi que l’extension Greymoor pour The Elder’s Scrolls Online le 22 mai prochain.

Et c’est tout pour ce numéro du Meilleur de la Semaine… en attendant celui de la semaine prochaine ! Bon dimanche !