Ghost of Tsushima nous a laissé bouche bée durant 18 minutes

Ghost of Tsushima s’est illustré durant un State of play de 18 minutes, et le résultat est impressionnant.

Ghost of Tsushima est l’un des deux énormes titres attendus pour les deux mois à venir avec The Last of Us Part II sur PS4, et nous attendions énormément de voir un peu plus de gameplay. Si pour le jeu de Naughty Dog nous savons plus ou moins à quoi nous attendre en terme de système de jeu en nous basant sur le premier opus, il faut bien avouer qu’en ce qui concerne Ghost of Tsushima, c’est pas tout à fait la même limonade. On le rappel mais le studio derrière ce titre, Sucker Punch, nous avaient laissé sur un InFamous: Second Son très convaincant, mais qui n’avait absolument rien à voir avec leur nouveau jeu. Nous attendions donc une présentation de gameplay en bonne et due forme, et c’est exactement ce que nous avons eu.

Si comme nous vous avez regardé le State of play en direct, sachez qu’il s’agissait d’une vidéo enregistrée diffusée en streaming, ce qui veut dire 1080p maximum et bourré de défauts dans tous les sens. Pour en profiter comme il se doit, nous vous invitons donc à relancer la vidéo qui est désormais disponible dans une bien meilleure qualité, avec la possibilité de passer le tout en 4K, et ça change tout en terme de finesse de l’image.

La vidéo étant très bien faite, avec la possibilité de mettre des sous-titres en français, nous n’allons pas revenir sur tout dans les moindre détails, mais nous allons plutôt vous faire un rapide retour sur ce qui nous a semblé le plus intéressant durant la présentation.

Tout d’abord, graphiquement le jeu est d’une splendeur incroyable, et dès les premiers plans on a bien compris qu’on allait en prendre plein les yeux. Ajoutez à cela une interface réduite à son plus simple appareil pour accentuer la beauté des environnements, et vous avez le combo gagnant pour une immersion vraiment saisissante. On a d’ailleurs rapidement compris pourquoi l’interface était aussi épurée, et The Legend of Zelda: Breath of the Wild ne semble pas y être pour rien dans cette affaire.

Comme ils le disent, l’exploration a été au coeur du développement du jeu, et à l’instar du dernier Zelda, ils ont voulu nous offrir un monde ouvert se découvrant d’abord avec le regard, et ensuite avec notre personnage. Comprenez par là que c’est avant tout en observant ce qui vous entour que vous vous donnerez vous même des objectifs à atteindre. Une fumée au loin, un animal apeuré, un signe inhabituel, ce sont certains des éléments que vous pourrez apercevoir en explorant ou en prenant un peu de hauteur, et qui vous conduiront vers la suite de votre aventure.

Contrairement à la trame principale qui vous sera guidée par des flux d’air et qui vous mèneront vers la prochaine quête importante de l’histoire, les objectifs d’exploration pure, vous mèneront droit vers l’inconnu, et c’est ce sentiment de découverte permanente que les développeur ont vraiment voulu nous faire ressentir.

L’autre point important qui a été abordé, ce sont bien entendu les combats, et même si nous avions eu un peu de gameplay par le passé, nous y voyons désormais un peu plus clair. Le personnage que l’on incarne pourra se jouer soit à la manière d’un Samurai, soit à la manière d’un Ghost. La premiere est naturellement plus orientée vers le combat frontal façon duel de samurai, alors que la seconde vous permettra d’infiltrer des camps d’ennemis, pour les assassiner avec autant de discrétion que possible, mais non sans un certain sens de l’esthétisme très bien mis en scène.

Dans ces deux variantes de gameplay vous aurez des capacités variées qui vous permettront de façonner votre personnage afin qu’il corresponde parfaitement à votre style de jeu. La double composante de gameplay semble intéressante, les possibilités devraient visiblement être assez nombreuses, et vous allez le voir, ce qui nous a beaucoup plus, c’est que dans le cas d’une infiltration, beaucoup de route différentes s’offrent à nous, d’autant plus que l’exploitation de l’environnement et des décors semble vraiment poussée.

On terminera avec ce que l’on nommera “le souci du détail” puisque Ghost of Tsushima aura droit à un mode photo absolument dingue, et qui met largement à terre notre dernière claque dans ce domaine, qui était Kingdom Hearts III. Pour les amoureux des belles images, et plus particulièrement des films de samurais à l’ancienne, Sucker Punch a intégré un mode cinématographique en noir et blanc, qui vous permettra de vivre l’aventure dans une ambiance unique. Ça ne plaira pas forcément à tout le monde, on ne sait même pas si vous serez beaucoup à l’utiliser, mais tout de même, cela dénote d’une envie des développeurs d’offrir quelque chose de vraiment différent, au plus proche de leur vision artistique, et aimons particulièrement ce genre d’initiatives.

Enfin, après ce State of Play aux 18 minutes que nous n’aurons vraiment pas vu passer, nous n’avons qu’une hâte, c’est de poser les mains sur Ghost of Tsushima le 17 juillet prochain, afin de voir si l’entièreté de l’expérience sera tout aussi impressionnante que ce à quoi nous venons d’assister.