Première approche de la next-gen avec le moteur Unreal Engine 5

Et si la marche de la prochaine génération commençait maintenant ? Après une conférence Xbox Inside dédiée à la Xbox Series X bien décevante, le Summer Game Fest ouvre officiellement ses portes virtuelles avec une annonce de grande ampleur. En effet, Epic Games dévoile le moteur Unreal Engine 5 avec une démo technique à l’appui. Démo qui n’est pas sans rappeler celle de 2013 vantant les mérites de l’Unreal Engine 4 sur PlayStation 4 (que le temps file). On vous laisse apprécier cette démo nommée Lumen in the Land of Nanite (titre que vous comprendrez à la fin de l’article) avant de détailler davantage la bête.

Epic Games présente une démo technique de son Unreal Engine 5 tournant entièrement sur PlayStation 5.

On ne va pas tourner autour du pot. C’est simplement magnifique et criant de réalisme. La next-gen n’a jamais été aussi proche. Décortiquons maintenant les premiers éléments de ce Unreal Engine 5. Déjà, les développeurs insistent sur deux fonctionnalités majeures du moteur.

Le premier, Nanite, est une technologie dite de géométrie virtualisée. Ce dernier permet aux développeurs de générer des millions, voire des milliards, de polygones pour un rendu graphique sans précédent. En d’autres termes, Nanite améliore grandement le détail graphique et facilite le travail des développeurs; plus beau et plus rapide dans son traitement. Voilà un peu l’atout majeur de cet Unreal Engine 5.

La deuxième fonctionnalité s’intitule Lumen et comme vous pouvez l’imaginer, celle-ci concerne la lumière. Et plus exactement, l’éclairage qui se veut plus dynamique. Les jeux de lumière n’ont jamais été aussi réalistes, et le résultat est juste bluffant. Autre optimisation à noter, le son, qui s’adapte davantage à son environnement pour une expérience toujours plus immersive.

Il faut savoir que la vidéo présentée plus haut est issue d’une PlayStation 5 mais Unreal Engine 5 ne sera pas exclusif à la prochaine console de Sony, loin de là. Celui-ci sera disponible courant 2021 sur PS5 donc, mais également sur Xbox Series X, PC, Mac, iOS, Android et sur toute la génération actuelle vivant ses derniers mois, à savoir, la PS4, Xbox One et Switch. Une bêta du moteur sera mise à disposition début d’année prochaine mais ce dernier sortira véritablement fin 2021.

L’Unreal Engine 5 accentue surtout sur sa facilité d’utilisation côté développement. Ce dernier devrait permettre de gagner du temps pour les développeurs. D’ailleurs, l’ensemble des projets fonctionnant sous Unreal Engine 4 pourra être facilement migré sous Unreal Engine 5. Ce qui devrait, par conséquent, accélérer notre industrie du jeu vidéo déjà bien effrénée. Mais ça, c’est une autre histoire.

Maintenant et nous terminerons là-dessus, aussi beau qu’est cette démo, il s’agit juste d’une démonstration ayant pour but de vendre un produit. Même si ce dernier met les étoiles plein les yeux, il faut prendre un peu de hauteur et attendre un “vrai” jeu en action sous ce moteur. Dans tous les cas, Unreal Engine 5 est fort prometteur. Nos yeux sont fixés sur cette next-gen.