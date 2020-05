Paper Mario: The Origami King – Une annonce sans faux pli

On peut difficilement le nier, jusqu’à présent, le silence de Nintendo sur son catalogue Switch est relativement pesant. Nombre de titres précédemment présentés sont sortis et il ne reste, comme jeu majeur, que Xenoblade Chronicles sur notre calendrier et il sort en fin du mois (et il s’agit d’un remaster).

Alors que faire pour casser cette absence d’annonce alors qu’il est impossible de tenir un Nintendo Direct ? Comment balancer du relief dans un fil d’actualité plat ? Nintendo a la réponse : annoncer par surprise Paper Mario: The Origami King !

Nintendo offre du relief au héros le plus plat de son arsenal, voici Paper Mario: The Origami King

Effectivement, Nintendo vient tout juste d’annoncer sur les réseaux sociaux l’arrivée des prochaines aventures de la forme la plus plate de son héros moustachu. Grâce à un trailer plutôt pêchu, on peut même se faire une idée plutôt claire de ce qui nous attend dans le prochain voyage de Mario au Royaume Champignon. Accrochez-vous, il y a un twist, vous allez être plié !

Et pas que vous d’ailleurs puisque c’est le projet du nouveau psychopathe qui va visiter le royaume le plus connu (et bizarre) du jeu vidéo. Olly, roi du royaume Origami, transforme les ennemis et alliés du plombier en origami afin d’envahir celui de la princesse de rose vêtue. Ses desseins ? Plier le monde à sa volonté. Notre héros va devoir se dresser sur son chemin en s’alliant à son ennemi de toujours : Bowser, et un nouveau venu, Olivia, la sœur de l’antagoniste.

Pour cet épisode, on retrouve les combats au tour par tour propres à la série (à 2 ou 3 exceptions près), des puzzles et de nouvelles compétences, Mario étant capable (grâce à son allié inédit) de faire pousser des bras en origami, les Bras multi-pliés, pour interagir avec des éléments du décor afin de résoudre des énigmes ou découvrir des trésors.

Alors, charmés ? Vous pourrez découvrir Paper Mario: The Origami King quand il sortira en exclusivité sur Nintendo Switch le 17 juillet 2020. Il est également possible de le précharger dès aujourd’hui. On sait pas pour vous, mais nous, on est prêt à prendre le pli !