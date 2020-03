Portages sur Switch : on fait le tour des annonces !

Plus que jamais, la console mérite son surnom de cimetière des éléphants tant les annonces de portages ont été légion lors de ce Nintendo Direct Mini. L’occasion pour nous de faire un tour des portages à venir sur la Switch.

(Les dates précisées par Nintendo sont sujettes à modifications, dues au coronavirus)

XCOM 2: Collection / 29 mai

On entame cette liste de portages sur Switch par un jeu exceptionnel. Sans doute l’un des tactical-RPG les plus aboutis de tous les temps. Gestion de base, stratégies multiples pour chaque mission, personnalisation, et un nombre incalculable d’options font de XCOM 2 un titre à posséder pour tout amoureux de la stratégie. De plus, la totalité des DLC de ce jeu à la difficulté légendaire seront de la partie. Un véritable atout donc pour la console qui se dote ici d’un jeu de grande qualité, facilement stopable pour les adeptes du game-snacking.

Borderlands: Legendary Collection / 29 mai

Vous pourrez bientôt vous offrir l’ensemble des deux premiers Borderlands, ainsi que de leurs DLC, et c’est une super nouvelle pour tous les possesseurs de la Switch. En effet, s’il ne s’agit clairement pas d’un jeu à mettre entre les mains d’un enfant (à moins de vouloir se faire insulter de manière sale pendant quelque temps), c’est en revanche un passe-temps de bonne facture pour l’esprit multi vers lequel Nintendo penche depuis des décennies. Jouable jusqu’à 4, ce FPS singulier et à l’humour bien gras vous fera passer quelques nuits blanches… Si ce n’est déjà fait !

Bioshock: The Collection / 29 mai

Une véritable salve d’éditions Collection sur Switch avec maintenant l’une des œuvres phare de l’ère PS3/Xbox 360, la trilogie Bioshock. Jouable uniquement en solo, ce FPS à l’ambiance unique vous portera dans un univers steampunk avec quelques reflets de dystopie bienvenue, pour un titre immersif au possible. Si vous n’avez jamais mis la main dessus, ce sera très clairement l’occasion de vous lancer sur ces trois opus, chacun promettant son lot de surprises. Un classique incomparable du JV moderne.

Burnout Paradise: Remastered / Pas de date

“Take me down to the Paradise City, where the grass is green, and the girls are pretty”. C’est entre autres sur des airs de Guns N’ Roses que vous vous éclaterez seul ou à plusieurs sur ce jeu de course à mi-chemin entre un Need for Speed et un Destruction Derby. En effet, les influences de ce dernier sont omniprésentes, car vous n’aurez que l’embarras du choix pour détruire de manière spectaculaire les caisses à savon qui font office de voitures pour vos adversaires. Un soft jouable à plusieurs, qui vous permettra de laisser un peu souffler les karts de Mario et sa bande.

Catherine: Full Body / 7 juillet

On finit le tour des portages Switch avec un jeu spécial pour une console qui l’est tout autant. Catherine: Full Body est difficilement définissable, toutefois, nous pouvons le considérer comme un savant mélange entre réflexion, plateforme, et roman à l’eau de rose (avec quelques gouttes de Tabasco). Au travers d’une histoire d’amour rocambolesque, teintée de tentations, vous devrez vous dépêtrer de toutes ces femmes qui n’en veulent qu’à vous ! Un titre à faire, pour sûr !