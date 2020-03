Super Mario – Un anniversaire sur Switch avec une foule de portages

Et le titre que vous espériez est surement dans la liste !

Attention, ce qui va suivre n’a absolument pas été confirmé par Nintendo. Les infos que nous relayons ici émanent des confrères d’Eurogamer et de VideoGamesChronicles, deux organes crédibles, qui assurent avoir obtenu ces infos de “multiples sources”. Alors de quoi s’agit-il ? De l’arrivée sur Switch d’un nombre non-négligeable de jeux Super Mario !

On célèbre en effet cette année les 35 ans de l’ex-plombier, et Nintendo avait prévu une grosse fête lors de l’E3 pour marquer l’événement. La pandémie de coronavirus en aura décidé autrement, et Nintendo va devoir se contenter de programmes online, qui iront de paire avec les désormais habituels et très appréciés Nintendo Direct.

Une gamme de jouets LEGO Super Mario et sa figurine interactive ont été annoncées un peu en amont des 35 ans du moustachu, et viendront mettre un peu de jeu vidéo dans le jouet traditionnel. On sait également qu’un long métrage animé mettant en scène la mascotte de Nintendo devrait arriver sur grand écran, et qu’un carré lui sera dédié à l’Universal Studio Japon ; carré qui intégrera ensuite les parcs d’Orlando, d’Hollywood et de Singapour.

Dernière étape, mais pas des moindre, dans cette célébration de la salopette la plus célèbre du monde : une sélection de jeux Mario devenus des classiques devrait être adaptée sur Switch ! On parle ici de Super Mario 64 (1997), Super Mario Sunshine (2002) et de Super Mario Galaxy (2007). Une version Deluxe de Super Mario 3D World (2013), incluant du contenu inédit, devrait aussi être de la partie, ainsi qu’un tout nouveau Paper Mario !

Nous ne disposons encore d’aucune information concernant les fenêtres de sorties de ces titres – si l’info s’avérait exacte -, ni même de la façon dont ils seraient édités (en compilation ? À l’unité ? Sous forme de jeux dématérialisés ? En édition physique ?). Cependant, on peut commencer dès aujourd’hui à guetter les prochaines annonces de Nintendo Direct, la confirmation (ou l’infirmation !) officielle de Nintendo ne devrait plus tarder à nous parvenir…