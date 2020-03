LEGO Super Mario – Une idée qui ne casse pas des briques…

C’était pressenti, voici donc ce que donne LEGO Super Mario : un jouet.

Ça fait maintenant quelques jours que Nintendo s’amuse à teaser, on sait maintenant à quoi s’attendre de la collaboration entre les briques les plus populaires du monde et le plombier dont la passion est d’en détruire. Effectivement, LEGO Super Mario, récemment apparu sur les réseaux sociaux derrière un visuel affichant “LEGO X Mario”, et qui depuis n’a eu de cesse de faire couler l’encre, est enfin illustré avec un trailer, mais il ne s’agit pas d’un jeu vidéo.

Franchement, traitez-nous de vieux grincheux, mais vous vous souvenez de l’époque où jouer au LEGO voulait dire “faire preuve d’imagination” ? Parce qu’entre les LEGO Star Wars, ceux Minecraft ou même ceux Halo, tant de kits d’assemblage qui viennent avec des notices pour faire des trucs qu’on ne prend plus la peine d’imaginer, nous on ne sait plus trop quoi penser… Ceci dit, nos états d’âme nostalgiques auront beau faire, ça n’empêchera pas cette collaboration d’avoir lieu. Vous lisez bien, un set de briques de la légendaire marque danoise de jouets sera aux couleurs du Royaume Champignon et une vidéo nous l’illustre.

Forcément, on y découvre de nombreux éléments qui rappellent les parcours classiques de notre plombier débonnaire, tels que des Goombas, des Shy Guy, une plante piranha, les tuyaux desquels elles sortent, Bowser Junior et même le légendaire drapeau de fin. Notre héros ne fait d’ailleurs rien comme les autres puisqu’il pourra interagir avec divers éléments comme le confirment les écrans qui remplacent ses yeux et sa bouche ainsi que celui qu’il a sur le ventre.

Ajoutons que c’est près de 13 sets qui seront proposés dans le commerce avec des prix qui s’étalent entre 9,99€ et 99,99€ comme le confirme le descriptif produit sur la page allemande du constructeur nippon. De quoi rappeler à nos petites têtes blondes de sortir la Switch après avoir étalé les blocs au sol, les parents savent de quoi on parle…

Bref, si aucune date n’a été avancée, ce kit physique genre Super Mario Maker ne devrait pas tarder à arriver sur les étals des boutiques plus ou moins spécialisées. Alors, que pensez-vous de ce LEGO Super Mario ? Vos avis sont bienvenus ci-dessous !