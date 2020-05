Nintendo Direct – Big N ne prépare aucune annonce pour juin

Des sources semblent indiquer que le géant aux plombiers ne prépare pas de Nintendo Direct pour le mois de juin.

Ça fait des jours à présent qu’internet spécule sur l’arrivée d’une présentation de la part de Nintendo pour le mois de juin et en même temps, c’est tout à fait normal. Si certains pourront s’exclamer (à raison) que les fans outrageusement bruyants de la firme commencent à spéculer dès que l’une d’entre elles se termine, un Nintendo Direct au mois de juin, aujourd’hui, c’est presque une promesse.

Chaque année depuis 2013, la firme présente un de ses shows pour exciter ses joueurs en révélant une partie du calendrier de fin d’année en marge de l’E3 comme elle le faisait sur scène les années précédentes avec plus ou moins de succès. Cependant, alors que nous vivons une crise historique, crise qui a d’ailleurs aidé à faire annuler l’événement américain lui-même, Nintendo semble revenir sur sa décision d’après des informations recueillies par les confrères de VentureBeat (article cité dans les sources).

Si la firme préparait jusqu’alors un show pour le mois à venir, elle se serait apparemment mise à contacter les différents acteurs devant y participer afin d’annuler purement et simplement le show. Il va sans dire que, si c’est vrai (même si c’est hautement probable), il s’agirait d’un coup dur pour la firme et plus encore pour les fans d’autant que nombre de ces derniers attendaient des nouvelles du plombier habillé de rouge, ce charmant moustachu fêtant cette année ses 35 ans de carrière.

Mais pourquoi annuler tout ça alors que tout se passe sur internet ? C’est vrai après tout, ça ne nécessite pas de mettre plein de personnes dans la même salle, si ? Le problème serait apparemment culturel. L’archipel étant actuellement aux prises avec le virus, le gouvernement japonais a encore du mal à choisir comment se défendre face à une menace invisible, d’autant que l’idée d’une politique de confinement est absolument impossible sur les différentes îles de cette nation (pour des raisons constitutionnelles).

Ajoutons à ces raisons que le télétravail est une pratique que peu d’entreprises japonaises ne peuvent mettre en place (faute de préparation) et on se retrouve à devoir annuler un événement majeur de l’industrie. Le problème, c’est que du coup, il est fort probable que nous ne voyons pas de Nintendo Direct avant l’habituel show de la rentrée, un épisode qui sera probablement aussi attendu que chargé vu que le calendrier de fin d’année de la Switch est encore franchement nébuleux.

Alors maintenant, quelques questions pour vous. En sachant que les PlayStation 5 et Xbox Series X arrivent, pensez-vous que Nintendo court un risque ? L’annulation pure et simple du Nintendo Direct de l’E3/juin représente-t-elle un danger pour la console/la firme/les joueurs ? Pensez-vous que Nintendo présenterait quelque chose dans le courant de l’été pour aider les fans à patienter ? Partagez vos opinions avec nous ci-dessous.

PS : Si vous êtes dans le flou total et que vous ne comprenez pas pourquoi un pays considéré comme à la pointe de la technologie peine à mettre en place le télétravail, nous vous partageons dans les sources un article sympa du Washington Post (en anglais).