Xenoblade Chronicles: Definitive Edition – Coup de lasso sur Manado

Petit tour d’horizon sur les nouveautés de Xenoblade Chronicles: Definitive Edition qui vous sont peut-être passées sous le nez.

Il nous reste un peu moins de deux mois avant de découvrir (ou de redécouvrir) l’excellent Xenoblade Chronicles, titre sorti à l’origine sur Wii en 2010. La Nintendo Switch ne va pas tarder à offrir à ses joueurs Xenoblade Chronicles: Definitive Edition puisque le soft est fixé pour une apparition sur les étals des boutiques dès le 29 mai 2020. Seulement, si la date de sortie et la refonte graphique ne laissent plus de doute quant à leur existence, il y a peut-être d’autres nouvelles qui vous ont échappé.

Les fans de Shulk découvriront bien plus que des modèles et décors affinés pour leur retour au côté du Monado, parce que rien ne sublime plus ce que l’on voit que ce qu’on entend. Vous lisez bien, Xenoblade Chronicles: Definitive Edition proposera pour ce retour à dos de Titans une réorchestration de certains thèmes qui auront marqué le voyage de Shulk et sa bande. Enfin “certains”, c’est même près d’une centaine de compositions qui auront été réorchestrées pour cette version définitive, soit probablement le plus gros de la bande sonore. Ne prenez pas cet article pour argent comptant, ce Tweet officiel de Nintendo of America devrait être une parfaite illustration.

Check out the official box art for #XenobladeChronicles Definitive Edition! ✔ All-new epilogue story: Future Connected

✔ 90+ remastered music tracks

✔ Improved visuals & gameplay It all arrives 5/29, exclusively for #NintendoSwitch. Pre-order now: https://t.co/D1n2arSmcJ pic.twitter.com/PRCulW9OL7 — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 2, 2020

Côté nouveauté, parlons à présent de “Un Avenir Commun”, le scénario inédit que proposera le soft. Si son existence est connue depuis un moment, saviez-vous que vous n’aurez pas besoin de terminer le scénario principal pour en profiter ? En effet, les joueurs qui ont rogné les aventures de Shulk sur Wii et 3DS pourront profiter de ce contenu inédit dès le lancement du jeu. Enfin, un dernier point à préciser, même s’il s’agit bien d’une version définitive, les features relatives à la console aux deux écrans ne seront pas de la partie. Ainsi, pas de mode collection pour observer les modèles des personnages alliés ou ennemis, pas de lecteur pour se délecter de la bande-son du jeu et, fait surprenant, pas de lecture d’amiibo. On ne va pas se mentir, ces options étaient plus accessoires qu’autre chose.

Nous, on est chaud à l’idée de retourner castagner du Mekon. Et vous ? Xenoblade Chronicles: Definitive Edition, c’est en exclusivité sur Nintendo Switch le 29 mai. Sinon, puisque GameXplain a fait un bon comparatif, on vous laisse avec cette vidéo qui compare les versions Wii et Switch du jeu.