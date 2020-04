La Switch aussi brade son catalogue avec des soldes printaniers

La console de Nintendo proposera également des jeux à prix réduits à l’occasion de soldes pour célébrer la période de floraison.

Si la saison est généralement propice à un beau nettoyage, le confinement ne nous permet pas de faire le vide autant qu’on le voudrait… En revanche, il aura permis aux joueurs les moins fortunés de profiter de pas mal de jolies promotions que nous aimons à vous partager en ces périodes difficiles et plutôt anxiogènes. Si hier, nous vous informions que Sony lançait ses soldes de printemps avec de belles promotions sur de nombreux titres, Nintendo n’est pas en reste, la Switch proposera elle aussi de quoi satisfaire ses joueurs à des prix plus modiques.

Effectivement, une bonne partie de la ludothèque de la machine hybride verra ses prix fondre pendant quelques temps pour le plaisir de tous. Parmi ces promotions, vous pourrez retrouver entre autres des titres comme The Witcher III: Wild Hunt (-30%), Mortal Kombat 11 (à -60%), Metro: Last Light Redux et 2033 Redux (-30%), les différents Assassin’s Creed disponibles sur la console (-30%)… Des jeux indépendants seront également de la partie avec le concours de Devolver Digital vous offrant de vous accaparer des excellents GRIS, My Friend Pedro, Katana Zero ou le légendaire Hotline Miami Collection. Bref, que du beau monde avec des réductions allant jusqu’à -90%.

Comment ça “pas de Mario dans ces promotions” ? Alors oui, si aucun titre first party ne sera proposé à prix soldé par Big N, Ubisoft participant à l’offre, vous pourrez tout de même vous offrir Mario + The Lapins Crétins Kingdom Battle. Il est d’ailleurs proposé au tarif de 9,99€ soit une somme que vous ne regretterez pas trop si vous aviez peur de vous offrir ce jeu totalement sous-coté.

Bref, si vous attendiez avant de vous offrir certains titres, c’est probablement le moment de plonger. Ces soldes, d’après Nintendo, devraient durer jusqu’au 19 avril. Notons cependant que de nouveaux titres devraient rejoindre la ronde dès le 9 et que certains titres seront soldés un poil plus longtemps comme ceux de Devolver, l’éditeur ayant prévu d’offrir ses promotions jusqu’au 21. Alors, qu’allez-vous offrir à votre Switch ?