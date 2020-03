PS Plus – On connait les jeux offerts en Avril 2020 !

Sony a par erreur publié un peu en avance le programme des jeux à récupérer avec son abonnement PS Plus pour le mois prochain, le mois d’avril 2020. C’est dans une vidéo PlayStation Access, depuis inaccessible, que les titres ont été confirmés.

Le mois prochain, les abonnés PS Plus seront gâtés, puisqu’ils pourront télécharger l’un des plus grands titres dispos sur PlayStation 4 : Uncharted 4, la spectaculaire ultime aventure de Nathan Drake. Alors certes, le jeu ne propose pas exactement un gameplay révolutionnaire, mais toutefois solide – le savoir-faire Naughty Dogs – et c’est un régal pour les yeux à chaque seconde ! Le second titre “offert” le mois prochain sera DiRT Rally 2.0, une référence du genre. Héritier de la série Colin McRae Rallye, le jeu est sous licence officielle FIA et possède les tracés authentiques des circuits mythiques de la discipline, qu’on pourra arpenter au volant de l’un des cinquante véhicules dispos.

Enfin, les abonnés PS Plus pourront profiter d’un bêta test leur permettant d’essayer Predator Hunting Grounds, entre les 27 et 29 mars prochain.

Un débit rationné

Toujours au sujet du téléchargement, mais d’un point de vue technique cette fois, Sony annonce sur le blog officiel PlayStation sa volonté de limiter les téléchargements dans le but de, je cite, “préserver un accès à internet pour toute la communauté”. C’est Jim Ryan, PDG de Sony interactive Entertainment qui nous prévient en personne : il faut s’attendre à des ralentissements au niveau des téléchargements de jeux, mais les performances pour le jeu en ligne ne devraient pas être touchées.

Ce mois de mars, rappelons que ce sont Shadow of the Colossus et Sonic Forces qui sont toujours téléchargeables. Pour les nouveaux jeux PS Plus, à en croire la vidéo qui a fuitée, il faut s’attendre à ce que Uncharted 4 et DiRT Rallye 2.0 soient disponibles à partir du 1er avril prochain.