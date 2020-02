PlayStation Plus – Voici les jeux du mois de mars 2020

Nous y voilà, la liste des jeux offerts sur le PlayStation Plus pour le mois de mars 2020 ont été révélée par Sony.

La gratuité est un bien grand mot lorsque l’on parle des jeux “offerts” sur le PlayStation Plus, néanmoins il est toujours sympa de pouvoir acquérir quelques titres tous les mois grâce à l’abonnement. Cependant, si on relativise le terme, c’est tout simplement parce qu’il ne vous sera plus possible de jouer aux jeux dits gratuits une fois votre souscription terminée, voilà un moyen comme un autre d’attirer et de fidéliser les joueurs.

Le mois dernier, le service nous a permis de nous (re)plonger dans les trois titres incroyables qui composent la trilogie Bioshock et de nous détendre vivant notre meilleure vie sur Les Sims 4 . Pour mars, la proposition va nous balader d’un monde poétique et enchanteur vers un autre moins subtil et demandant bien plus de réflexes. En effet, la sélection se compose du remaster de Shadow of the Colossus et de Sonic Forces.

Le premier est culte. Une oeuvre qui a marqué son époque lors de sa sortie sur PlayStation 2 et qui est sans l’ombre d’un doute le chef-d’oeuvre de Fumito Ueda. Le jeu nous demande d’affronter de géants colosses afin de restaurer l’âme de notre amie dans son corps endormi. C’est une véritable invitation au voyage, ainsi qu’une réelle tragédie poétique et touchante qui demande un fort investissement intellectuel et émotionnel pour être vécue comme il se doit.

Le second est un Sonic lambda qui n’a pas marqué grand monde lors de sa sortie fin 2017 et cela ne risque pas de changer. La particularité étant que le joueur doit se créer un avatar avec lequel il va jouer durant toute l’aventure afin de rejoindre les forces de Sonic qui luttent contre le terrible Docteur Eggman. Bien évidemment, on peut aussi incarner d’autres héros issus de l’univers de la mascotte de SEGA, elle-même jouable. Alors oui, il y a des idées et des réussites, mais aussi des défauts que beaucoup, surtout les fans de la première heure, auront du mal à pardonner.

Enfin, sachez que Bioshock The Collection et Les Sims 4 seront disponibles jusqu’au 3 mars prochain, date à laquelle les nouveaux jeux seront disponibles en téléchargement “gratuit”.