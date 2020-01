PlayStation Plus – La chèvre et l’aventurier pour commencer 2020

Sony a officialisé hier les jeux PlayStation Plus pour ce mois de janvier 2020.

Après nous avoir offert un mois de décembre placé sous le signe des mechas avec Titanfall 2 et de courses en deux roues endiablées avec Monster Energy Supercross – The Official Videogame, Sony vient de dévoiler son premier line-up de jeux offerts via le programme PlayStation Plus de cette année 2020. Rappelons qu’il ne s’agit pas là de jeux gratuits à proprement parler, puisqu’une fois votre abonnement PS+ expiré, il ne vous sera plus possible de les lancer. Il faut donc rester abonné pour pouvoir en profiter comme bon vous semble.

Ce rappel nécessaire effectué, passons maintenant aux choses sérieuses avec donc l’annonce des deux jeux offerts en ce mois de janvier 2020. Et il se trouve que ce ne sont pas deux, mais quatre titres qui sont proposés ce mois-ci, car outre un Goat Simulator qui ne nous emballe pas des masses et qui très régulièrement en promotion sur le PlayStation Store, Sony a décidé de mettre l’une de ses figures emblématiques sur le devant de la scène.

Il ne s’agit ni plus ni moins que de Nathan Drake avec Uncharted: The Nathan Drake Collection qui regroupe donc les trois premiers opus de la franchise sortis sur PlayStation 3 dans des versions remastérisées pour mieux coller au support PS4. Alors bien sûr, le premier a un peu (beaucoup) vieilli, mais le second reste toujours selon nous un chef-d’oeuvre d’action et d’aventure et le troisième une conclusion plus que réussie aux péripéties de Nate sur ancienne génération.

Certes, il ne s’agit pas là d’un gros jeu PlayStation 4 à proprement parler, puisque l’on est face a des remasters de titres sortis sur anciennes générations et on aurait apprécié que Sony débute cette année charnière pour le futur du jeu vidéo en offrant pourquoi pas une grosse exclusivité, comme Uncharted 4 et son extension par exemple. Reste que ce line-up, sans être incroyable, est correct et satisfera sans doute la plupart des joueurs. Pas de quoi devenir chèvre en somme. Quoi que…