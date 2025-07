Nintendo Switch 2 – Fin de partie pour les pirates de Nsw2u

La nouvelle est tombée via Kotaku, le site de piratage de ROM Switch Nsw2u vient d’être fermé grâce aux efforts conjoints du FBI et du FIOD (agence Néerlandaise de lutte contre les crimes financiers). Cette décision freinera-t-elle l’obscure pratique du piratage sur console ? Rien n’est moins sûr.

Dès la sortie de la Switch 2, Nintendo a dévoilé une parade pour le moins handicapante pour toutes les personnes susceptibles de jouer aux pirates avec leur console : un bannissement pur et simple des services en ligne de Nintendo. En découle une impossibilité de mettre à jour sa console, de jouer en ligne ou encore de télécharger des jeux via l’eshop. Certes, il est toujours possible de jouer avec une cartouche physique, mais pour le reste la console est tout bonnement inutilisable.

Sans trop en dévoiler sur la manière utilisée pour pouvoir jouer à des ROM sur Nintendo Switch, repensez seulement aux fameuses cartouches R4 de la Nintendo DS, celle compatible Switch s’appelant MIG. Seulement voilà, sur la première Switch, le software de la console avait bien du mal a détecter les fameuses MIG, ce qui n’est plus le cas pour la Switch 2. Ainsi, toute personne ayant décidé de jouer avec un MIG sur Switch 2 voyait sa console Brické (bloquée par Nintendo).

Une parade faisant office de punition mais qui peut-être a double tranchant avec le marché de l’occasion. Imaginez-vous faire l’acquisition d’une Switch 2 chez votre revendeur préféré ou par le biais d’internet, les chances de tomber sur du matériel bloqué ne sont pas à exclure.

FBI/FIOD versus Pirates

Le site Nsw2u était l’un des plus grands catalogues en ligne de copies illégales de jeux vidéo. D’autres sites de partage de ROM et émulateurs ont déjà subi les foudres de Nintendo dans sa lutte contre le piratage. L’émulateur Yuzu, pour ne citer que lui, a récemment cessé toute activité suite à plusieurs menaces de la part de Nintendo, de même que le site 1fichier qui hébergeait plusieurs ROM illégales. Un accord à l’amiable a été trouvé, mais ce ne sont que quelques cas.

Dans sa croisade contre le piratage, Nintendo a trouvé deux alliés de poids avec le FBI (Federal Bureau of Investigation) et le FIOD (Fiscal Information and Investigation Service). C’est grâce aux actions de ces deux services que Nsw2u a fermé ses portes. L’agence américaine avait émis un mandat contre le site et le FIOD surveillait de près la plateforme de partage illégale suite à son intégration à la liste de surveillance des sites de partage de l’Union Européenne. D’autres actions en justice sont menées par Nintendo pour la fermeture des plus petits hébergeurs, mais internet est vaste et les actions entreprises par le géant Nippon pourraient rapidement s’apparenter à une chasse aux chimères.

Cette action menée par les deux compères aux acronymes témoigne du sérieux de la situation. Nintendo a été clair au lancement de la Switch 2 : ils ne réitéreront pas les mêmes erreurs de la première Switch. Les sites de partages illégaux pullulent un peu partout sur le net, et les possesseurs de MIG ne mettront pas longtemps à retrouver des ROM sur internet. Reste à savoir si cette fermeture resta permanente et si un autre roi de la colline ne pointera pas le bout de son nez dans les semaines à venir.