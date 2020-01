PlayStation Plus – Les jeux gratuits du mois de février 2020

Pas moins de cinq jeux offerts sont à télécharger sur PlayStation 4 durant février.

Décidément, le PlayStation Plus commence fort l’année 2020. Après un mois de janvier épique en compagnie du plus grand des aventuriers contemporains, on bascule dans une tout autre aventure certes bien différente mais toujours aussi mouvementée. En effet, les joueurs inscrits au programme pourront télécharger gratuitement Bioshock: The Collection, Les Sims 4 et Firewall Zero Hour. Ne nous le cachons pas, la pièce principale de cette jolie sélection est bien la série Biochock. La compilation inclut les trois jeux, à savoir, Bioshock, Bioshock 2 et Bioshock Infinite (ainsi que tout le contenu additionnel), ce qui promet de belles heures de jeu. D’abord dans les tréfonds de la cité sous-marine de Rapture, puis dans les hautes sphères de la ville de Columbia, Bioshock fascine toujours autant ses joueurs après toutes ces années. Ce cadeau est une excellente opportunité de (re)partir explorer les ruines d’une sinistre idéologie dans laquelle la folie est devenue maîtresse. On ne peut que vous conseiller de jouer à ce titre qui a marqué tout une génération de joueurs par son univers incroyable.

Dans un style totalement différent, Les Sims 4 feront le bonheur des joueurs en quête de double vie. Seule votre imagination est la limite dans ce jeu où vous pouvez créer votre avatar et son histoire. Inutile de présenter davantage cette pierre angulaire du jeu vidéo qui se réinvente avec succès à chaque épisode.

Enfin, moins connu du grand public, Firewall Zero Hour est un jeu PlayStation VR, à comprendre qu’il vous faut obligatoirement le casque pour y jouer. Doit-on comprendre que PlayStation offrira un titre VR chaque mois dorénavant ? Nous aurons la réponse à cette question dans les prochains mois. Toujours est-il qu’il est bien plaisant d’avoir un jeu de ce genre, une belle occasion de ressortir son casque sans débourser un centime.

On récapitule. Les jeux gratuits du PlayStation Plus du mois de février 2020 sont Bioshock: The Collection, The Sims 4 et Firewall Zero Hour. Ces titres seront à télécharger à partir du 04 février. Que pensez-vous de cette sélection ?