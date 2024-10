God of War – La série d’Amazon en difficulté ?

En novembre 2022, God of War : Ragnarök ( le dernier opus de la franchise ) sortait. Un mois après, Sony annonçait la mise en chantier d’une série télévisée à destination de la plateforme de vidéo à la demande d’Amazon. Depuis, très peu de nouvelles ont fait surface à son propos. Cependant, à peu près deux années après l’annonce, une certaine information vient d’être relayée par Deadline. Et ce que l’on peut dire, c’est qu’elle ne se place pas sous de bons auspices.

En effet, il semblerait qu’un incident soit survenu sur la production. En fait, selon les mots partagés, il y aurait comme une dissonance sur le projet. Bien que la communication officielle ait fait montre jusqu’à présent, d’un certain éloge vis-à-vis du traitement de l’œuvre, il semblerait que tout être repris à partir de rien. Entre-temps, Sony et Prime Video aurait opté pour une orientation radicalement différente à celle empruntée précédemment.

Conséquemment à une telle décision, un grand remue-ménage aurait affecté l’équipe initialement en place. En résulte ainsi les départs des producteurs exécutifs Rafe Judkins, Hawk Otsby et Mark Fergus. Pour autant, malgré ce chamboulement, Amazon semble toujours croire en l’avenir de la série, considérée en interne comme « un atout », ce qui se conçoit aisément quand l’on considère l’énorme popularité dont jouit la licence culte. Et, à cette fin, de nouveaux scénaristes devraient être sélectionnés par Prime et Sony.

Cependant, bien qu’il ne faille pas être plus inquiet que de mesure, à en croire les propos échangés, il nous faudrait être encore d’autant plus patients avant d’avoir droit de poser nos yeux sur le premier opus de cette transposition prévue, laquelle s’attèlerait à narrer les aventures de Kratos à partir de l’arc nordique et donc raconter, dans un même temps, l’histoire d’Atreus. Du moins, était-ce ( on le rappelle ) l’intention initialement affichée.

Car, à l’heure qu’il est, cette nouvelle ambition esthétique qui semble animer la production demeure encore inconnue. Et, peut-être que cette dernière inclut maintenant un retour vers un cycle plus antérieur : la trilogie originale commencée sur PS2 en 2005 et bouclée en 2010 sur PS3, relatant ainsi le périple grec (ultra-violent) de notre demi-dieu vengeur.

L’annonce, qui reste encore à être confirmée par les principaux intéressés, en rappellera une autre similaire survenue en juillet dernier. Là aussi, il s’agissait d’une actualité assez peu favorable à l’une des licence de Sony : Horizon. Le série Netflix avait alors fait l’objet d’un bruit autour d’une réalisation laissée à l’abandon des suites de comportements toxiques sur le tournage. Mais, là encore, il s’agissait d’informations non confirmées.