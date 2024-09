Sony mise sur le machine learning pour le futur

En ces temps de licenciements massifs dans l’industrie du jeu vidéo, de fermeture de studios et même de vacillement du titan Ubisoft, une autre tempête pourrait bien se dessiner à l’horizon : celle de l’IA, dont les vents violents sont aussi imprévisibles que les performances de sa technologie, mais qui pourrait bien séduire les grandes entreprises du milieu pour améliorer leur productivité.

C’est en tout ce qu’en pense le géant Sony, qui mise ouvertement sur les technologies de machine learning pour permettre un développement plus rapide de ses jeux. Dans un rapport d’entreprise publié pour l’année financière 2023, en page 62, le groupe nippon souligne son intérêt envers ces technologies :

« Les plates-formes technologiques clés qui permettent aux créateurs de s’engager dans ces initiatives pour maximiser la valeur de leur propriété intellectuelle de manière efficace et de haute qualité comprennent la détection et la capture de mouvements, le traitement 3D en temps réel, ainsi que les technologies d’IA et l’apprentissage automatique. Sony promeut la R&D et les applications liées à ces technologies comme l’une de ses forces, et vise à l’avenir à développer des solutions permettant de fournir de la propriété intellectuelle rapidement et à moindre coût. coût pour un plus large éventail de fans. »