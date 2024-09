Horizon Zero Dawn – Avant le remaster, Sony monte les prix

Mardi 24 septembre, Sony annonçait enfin ce que l’on savait depuis longtemps : le remaster de Horizon Zero Dawn, une ressortie aux graphismes réhaussés à destination de la PlayStation 5 et du PC. Et, comme l’éditeur/constructeur l’a déjà fait plus d’une fois (notamment avec Uncharted: Legacy of Thieves), une mise à niveau sera également proposée aux possesseurs du jeu de base, à condition d’y mettre les 10 euros nécessaires à la transition. Une initiative qui, même si elle est courante, aura du mal à être totalement accepté par le joueur.

En effet, la question d’un retour peut véritablement se poser. Et puis trouvera-t-il son public ? Qu’est-ce que pourra apporter cette nouvelle version de plus que ce que proposait déjà l’opus original ? Ça, Sony saura bien y répondre par une communication bien ficelée. À moins que ce type d’opération ait fini par lasser son public.

Mais, passons. On reverra ce point lorsque le moment sera venu, soit le 31 octobre prochain. Pour l’instant, c’est un autre sujet qui nous intéresse. Un sujet qui créera certainement son lot de réactions bien senties. En effet, il y a peu, dans la foulée de l’annonce susmentionnée, Sony a effectué une petite action qui n’est certainement pas passée inaperçue. La version actuelle, celle sortie sur PS4 donc, vient en effet de subir une légère hausse de prix inattendue.

Comme l’a entre autre remarqué Eurogamer, Horizon Zero Dawn Complete Edition a été au centre d’une augmentation significative sur le store anglais, son prix passant de 15,99 à une trentaine de livres. Chose qui est également bien visible sur son pendant français. Naguère vendu à 19.99 euros, le jeu est aujourd’hui accessible pour vingt euros de plus. Et l’explication d’une telle augmentation n’a qu’une seule logique : Sony anticipe déjà la sortie d’Horizon Zero Dawn Remastered en octobre prochain.

En substance, l’entreprise tient à faire payer les nouveaux arrivants dans l’univers de Guerilla Games au même prix que celui qui a été fixé pour la nouvelle version, soit 49,99 euros. Ce qui, avec la configuration actuelle de l’augmentation, sera donc effectif en additionnant le 10 euros prévus pour la mise à niveau.

Cependant, cette nouvelle contrainte ne concernera évidemment que le dématérialisé. Et donc, si certains d’entre vous sont tentés par l’aventure, sans pour autant vouloir dépenser une telle somme, il n’y a qu’une seule voie à emprunter : l’achat d’une édition physique, qui, elle, restera à 19,99 euros, à moins que Sony, d’une manière ou d’une autre, agisse contre…