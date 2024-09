State of Play – On aurait mieux fait d’aller dormir

On s’attendait à mieux et à beaucoup plus. Voilà qui pourrait résumer notre visionnage du State of Play de ce 25 septembre, car hormis deux ou trois annonces, ainsi que la surprise finale, rien ne nous a véritablement emballé. Surtout qu’après la révélation d’une PlayStation 5 Pro (hors de prix) plus tôt dans le mois, on s’attendait au moins à quelques annonces fortes liées à la console, et même de ce côté, ce fut une déception. Malgré tout, nous vous proposons un récapitulatif du dernier show signé Sony.

Commençons ce tour d’horizon par les quelques DLC annoncés. The Lake House, dernière extension pour Alan Wake 2 va donc débarquer le mois prochain à l’occasion de la sortie en boite du jeu. Il nous embarquera une nouvelle fois dans une histoire tordue et horrifique en nous permettant de découvrir les sombres secrets liés à la présence Federal Bureau of Control aux environs de Bright Falls. On y incarnera l’agent du FBC Kiran Estevez, incarnée par Janina Gavankar.

Autre DLC annoncé et qui fera plaisir à beaucoup de monde, à savoir Stellar Blade x NieR: Automata. Sur le papier, cette association parait naturelle, surtout que le premier s’est pas mal inspiré du second, et cela, sans s’en cacher. Yoko Taro, père de la licence NieR, s’était déjà montré élogieux envers Shift Up lors de la sortie de Stellar Blade, et les deux parties s’étaient déjà fait pas mal d’appel du pied, et cette collaboration n’a donc rien de surprenant (bien qu’inattendue).

Cependant, nous ne savons pas encore quelle forme prendra cette collaboration. On peut confirmer l’arrivée d’un mode photo attendu par les joueurs (et on se demande bien pourquoi), ainsi que la publication sur Spotify de la bande-son du jeu, et ce, dès aujourd’hui. Elle n’est pas belle la vie ?

Par ailleurs, Astro Bot, dernière pépite de chez Sony développée par la Team Asobi, nous a montré quelques images de son DLC gratuit prévu pour cet automne et le moins que l’on puisse dire, c’est que le studio ne nous prend pas pour des jambons. Au programme : 5 nouveaux niveaux en ligne liés au speedrun, 10 bots supplémentaires à secourir, ainsi que des skins inédits avec ceux de Helldivers 2 et Stellar Blade.

Par ailleurs, notons que la conférence s’est ouverte par la présentation du DLC et par un message de remerciement de Nicolas Doucet, dirigeant de Team Asobi, une belle marque de confiance de Sony envers son studio.

Enfin, et en vrac, TMNT Shredder’s Revenge de Dotemu voit aujourd’hui sortir un DLC nommé Radical Reptiles nous permettant d’incarner Mona Lisa et Mondo Gecko, alors qu’un remix de l’OST est disponible sans frais supplémentaire pour ceux possédant le jeu de base, et sur laquelle de grands noms ont travaillé comme Anamanaguchi ou Tomoya Tomita.

Un pack Sonic the Hedgehog 3 Movie sera disponible le 12 décembre prochain et gratuit pour les détenteurs de l’édition Deluxe. Il ajoutera la voix de Keanu Reaves, qui double Shadow dans le prochain film, à ce hérisson justement.

Le monde appartient au remaster

Comme d’habitude, nous n’avons pas pu échapper à l’annonce de quelques remasters et on commence à en avoir un peu marre que l’industrie nous ponde ce genre de produits en nombre bien trop élevé et parfois sans que cela ne soit si pertinent. Cela mobilise des studios qui pourraient travailler sur des jeux originaux, mais non, il vaut mieux nous ressortir un RPG obscur de la première PlayStation en lieu et place. Vous comprenez, cela coute moins cher à produire…

Commençons donc par l’annonce de Lunar Remastered Collection qui réunit les deux jeux éponymes. Ces deux oeuvres datent donc de la première PlayStation et sont assez oubliées des fans de JRPG. Il n’empêche qu’elles sont très bonnes et s’accompagnent d’une 2D très jolie, ainsi qu’un scénario, un gameplay et des mécaniques de jeu typiques du genre. On aura donc le droit à des visuels retravaillés, un mode widescreen, ainsi que quelques autres joyeusetés tentant de moderniser un peu les deux titres. Ce sera disponible au printemps 2025 sur PS5 et PS4.

Autre remaster réunissant deux jeux, celui qui avait fuité en amont de la conférence, à savoir Legacy of Kain: Soul Reaver 1 & 2 Remastered. Pas de surprise ici puisqu’on a le droit au traditionnel ravalement de façade sur ce genre de projet. Graphismes plus léchés et fins, meilleure résolution de l’image et bande-son retravaillée sont donc à l’ordre du jour. Nous sommes plutôt contents de voir revenir cette licence sur le devant de la scène et attendons de voir comment fonctionnera ce remaster prévu pour le 10 décembre prochain, et surtout son accueil auprès des néophytes qui découvriront là deux jeux cultes, assez difficiles et exigeants. Notons que là aussi, le jeu est prévu aussi bien sur PS5 que PS4.

Et pour finir, encore quelque chose qui avait fuité, mais qui affiche mine de rien pas mal d’ambition, même si là encore, on ne voit pas trop pourquoi un tel projet était un impératif du côté de chez Sony, si ce n’est pour se faire un peu d’argent facile. Quoique « facile » ne soit pas un terme approprié, puisque Horizon Zero Dawn Remastered se voit apporter une véritable rehausse graphique le propulsant au même niveau que Forbidden West.

À savoir aussi que plus de 10 heures de ré-enregistrement et de motion capture ont été nécessaire pour moderniser le titre PS4, alors que les fonctionnalités de la DualSense seront prises en charge et que le titre sera compatible PS5 Pro dès sa sortie le 31 octobre prochain, aussi sur PC. Dernier point, les possesseurs de la version PS4 du jeu pourront mettre à jour leur copie pour 9,99€. Qu’en est-il des joueurs PC qui possèdent déjà l’original ? Nous n’en savons rien, surtout qu’un acteur tier du nom de Steam entre dans l’équation.

Le third-party à la fête

On ne va pas détailler ici tout ce qui a été annoncé au niveau des jeux thrid party qui verront aussi le jour sur Xbox et PC, mais on peut en relever quelques-uns qui sortent du lot. À commencer par The Midnight Walk, titre original qui a ouvert les hostilités du State of Play après l’introduction dédiée à Astro Bot. Développé par Moon Hood Studios à qui l’on doit le très sympathique Lost in Random, il s’agit là d’un titre qui nous place dans un univers très Burtonesque, et donc assez horrifique, dans lequel on incarne PotBoy, sorte de torche vivante, qui doit se frayer un chemin à l’aide de sa source lumineuse dans différentes zones peuplées de viles créatures.

La particularité du titre est que sa représentation graphique est dite « artisanale ». C’est-à-dire que les développeurs ont créé tout l’univers, décors comme personnages, à la main à l’aide d’argile avant de scanner le tout en 3D pour l’animer. Et cela donne un cachet unique au jeu qui s’annonce comme l’un de ces petits ovnis que seul le jeu vidéo peut nous offrir. La sortie de ce qui est pour nous LA petite surprise est de ce State of Play est prévue pour le printemps 2025.

Le jeu qui nous intéresse maintenant est d’ailleurs celui qui a suivi The Midnight Walk dans la liste des présentations. Hell is Us, développé par Rogue Factor, est une sorte de jeu d’action-aventure de type Souls-like dans lequel le joueur incarne un homme partant à la recherche de ses origines dans un monde plongé en pleine guerre et dans lequel d’étranges créatures issues de ce qui est appelé « la Calamité » ont fait irruption. Cela s’annonce assez classique aussi bien dans la forme que dans le fond, mais cela pourrait bien être une bonne petite surprise aussi. Pas de date de sortie pour le moment.

En vrac. Dynasty Warriors: Origins s’est vu offrir une nouvelle bande-annonce et une date de sortie calée au 17 janvier prochain. Monster Hunter Wilds a fait le show avec une apparition encore une fois très convaincante annonçant sa date de sortie (25 février 2025), ainsi que pour Dragon Age: The Veilguard qui nous présentait un combat contre un dragon et dont on ne sait toujours pas quoi penser. Towers of Aghasba connaitra lui un early-access en novembre prochain et a eu le droit à un bien beau trailer pour l’annoncer.

Fantasian Neo Dimension, adaptation du RPG de Sakaguchi sorti de base sur Apple Arcade, sortira le 5 décembre sur console. Archearge Chronicles, nouveau chapitre dans l’univers du MMO Archeage, a aussi été révélé, alors que le premier jeu d’horreur de Blumhouse Games, Fear the Spotlight, a vu sa date de sortie communiquée pour le 22 octobre prochain via une bande-annonce vraiment intrigante.

La renaissance du PSVR 2 ?

Le saviez-vous ? Le PSVR 2 n’est pas mort. En effet, deux jeux issus de grandes licences se sont démarqués lors du State of Play. Le premier n’est autre que Metro Awakening VR qui paraitra le 7 novembre et qui pourrait bien créer la surprise tant il semble beau, immersif et franchement respectueux de la trilogie de 4A Games, ainsi que des bouquins de Dmitry Glukhovsky. Même le gameplay s’annonce bon, c’est dire.

L’autre jeu PSVR 2 est Hitman: World Assassination. L’univers du grand chauve au code barre avait déjà été une première fois adapté à la VR avec Hitman 3 VR: Reload sur Meta Quest 3, mais là IO Interactive entend pousser les choses un peu plus loin. Il sera donc possible de revivre les événements de la trilogie World of Assassination en VR avec des commandes adaptées, la possibilité de prendre des objets dans les deux mains, et celle de s’immerger dans le jeu à l’échelle de sa propre pièce. Voilà qui devrait ravir les fans de la licence, surtout que l’on nous propose tout cela en 4K. Sortie prévue en décembre.

Les exclusivités se font rares, mais moins les samouraïs

Finissons ce tour d’horizon par les deux grosses exclusivités PlayStation Studios qui étaient présentes. La première est LEGO Horizon Adventures dont on nous a présenté quelques éléments cosmétiques que nous pourrons acquérir en déboursant quelques écus supplémentaires pour l’édition Deluxe. Rien de bien fou en résumé, puisque qu’on nous propose des costumes de Sackboy ou encore Ratchet.

Mais LA grande surprise du show a été l’annonce de la suite de Ghost of Tsushima puisque Sucker Punch a clos le State of Play avec Ghost of Yotei. Se déroulant en 1603 dans la région d’Ezo, aujourd’hui connue comme étant Hokkaido, le jeu nous permettra d’incarner un nouveau fantôme en la personne d’Atsu. Changement de décors, d’époque et de héros donc pour ce qui s’annonce comme une jolie claque graphique et un jeu à la direction artistique toujours aussi léchée.

C’est d’ailleurs le premier titre du studio développé pour la PlayStation 5 et autant dire que les développeurs ont mis les petits plats dans les grands pour l’occasion. Sortie prévue en 2025 avec une compatibilité immédiate avec la PS5 Pro.

Et la PS5 Pro alors ?

Avant d’en parler, passons sur les quelques annonces mineures. Une DualSense aux couleurs de Fortnite va voir le jour prochainement, comme quelques nouveaux coloris pour la PS5 et sa manette. Aussi, Palworld est disponible dès aujourd’hui sur PS5, alors qu’un mode split-screen a été ajouté à LEGO Fortnite. Sony a aussi annoncé les jeux PS+ d’octobre avec Dead Space (remake), Doki Doki Literature Club! et WWE 2K24. Et maintenant que ceci est dit, parlons donc de la PS5 Pro.

On attendait qu’elle soit non pas la star de ce State of Play, mais qu’elle connaisse au moins une belle mise en avant après une annonce assez timide, ce qui est compréhensible au vu du prix de vente. Et pour le coup, nous n’avons eu le droit qu’à Mark Cerny venant nous répéter ce que nous savions déjà, ainsi qu’à un medley vidéo de différents jeux sortis et à sortir qui tireront parti de la puissance de cette nouvelle console. Et rien de bien flagrant ne nous a sauté aux yeux, et on reste pour ainsi dire sur notre faim.

À nos yeux, rien ne justifie pour le moment ni le prix, ni l’achat de cette nouvelle machine. Il aurait fallut au moins nous montrer un Death Stranding 2 tournant sur la bête avec un vrai comparatif pour nous convaincre. Elle sort en novembre et rien n’incite réellement à l’acheter, surtout pour ceux qui ont des moyens limités.

C’est un peu à l’image de ce State of Play qui, s’il était un bonbon, nous aurait laissé un arrière-goût assez amer. Presque aucune exclusivité, des annonces peu passionnantes, beaucoup de DLC et de remasters, ainsi qu’un goût prononcé pour le simple marketing. C’est certes rythmé, mais cela nous a paru assez long, ou trop pour ce que cela offrait, et oui, on aurait mieux fait d’aller nous coucher…